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27.02.2019 22:08
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Минкульт обнаружил нарушения в системах безопасности музеев. После кражи картины Куинджи проверяли, в том числе, Эрмитаж и Русский музей

Комиссия министерства культуры выявила нарушения в системах безопасности крупнейших музеев России. Об этом 27 февраля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Интерфакс».

Проверки проводились в Эрмитаже, Русском музее, Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Государственном историческом музее.

«Комиссия проверила взаимодействие сотрудников музеев с подразделениями Росгвардии, деятельность собственных служб безопасности, оснащение системами безопасности предметов Музейного фонда РФ и их функционирование Выявленное — результат недоработок как самих музеев, так и подразделений Росгвардии», – заявили в Минкульте.

Чиновники пообещали, что по итогам проверки нарушения устранят, а остальные федеральные музеи проверят до конца полугодия. Напомним, инспекции Минкульт инициировал после инцидента с кражей картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи.

Справка:

Крымский предприниматель Денис Чуприков похитил картину «Ай-Петри. Крым» кисти Архипа Куинджи из Третьяковской галереи 27 января. Он снял ее на глазах у посетителей выставки и покинул здание. Его задержали на следующий день.

Пропавшая картина была найдена на строящемся объекте в Подмосковье. Чуприкова арестовали до 27 марта по обвинению в хищении предметов, имеющих особую ценность (ч. 2 ст. 164 УК), предпринимателю грозит до десяти лет тюрьмы и штраф до 500 тыс. руб.

Министр культуры РФ Владимир Мединский объявил выговор гендиректору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой. Также Мединский распорядился уволить начальника службы безопасности.

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