Минкульт обнаружил нарушения в системах безопасности музеев. После кражи картины Куинджи проверяли, в том числе, Эрмитаж и Русский музей

Комиссия министерства культуры выявила нарушения в системах безопасности крупнейших музеев России. Об этом 27 февраля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Интерфакс».

Проверки проводились в Эрмитаже, Русском музее, Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Государственном историческом музее.

«Комиссия проверила взаимодействие сотрудников музеев с подразделениями Росгвардии, деятельность собственных служб безопасности, оснащение системами безопасности предметов Музейного фонда РФ и их функционирование Выявленное — результат недоработок как самих музеев, так и подразделений Росгвардии», – заявили в Минкульте.

Чиновники пообещали, что по итогам проверки нарушения устранят, а остальные федеральные музеи проверят до конца полугодия. Напомним, инспекции Минкульт инициировал после инцидента с кражей картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи.