СМИ: Воевавшего в Донбассе племянника Дмитрия Киселева судят в Германии из-за интервью телеведущего

Полиция Германии возбудила уголовное дело против Сергея Киселева после публикации интервью его дяди, телеведущего Дмитрия Киселева. Об этом 27 февраля сообщили во время судебного заседания в Мюнхене, пишет RTVI.

Издание напоминает, что Дмитрий Киселев впервые еще в 2016 году на открытии мультимедийного пресс-центра агентства Sputnik в Минске рассказал, что его племянник, гражданин Германии, воевал на стороне ополченцев в Донбассе. Интервью прочитал представитель Федерального ведомства уголовной полиции при консульстве ФРГ в Киеве, после чего и началась проверка, которая закончилась возбуждением против Сергея Киселева уголовного дела. Его обвиняют в «подготовке преступления, угрожающего государственной безопасности».

По версии прокуратуры, Киселев-младший проходил военную подготовку в Петербурге в августе 2014 года, после чего он направился на юго-восток Украины. Адвокат Йоахим Шварценау рассказал RTVI, что его подзащитный дал признательные показания, однако он отрицает, что убивал кого-либо.

Напомним, о племяннике Дмитрий Киселев вспоминал и в недавнем интервью Юрию Дудю. Видимо, телеведущий не слишком внимательно следит за судьбой родственника — он был уверен, что Сергей уже сидит в тюрьме, причем «по плохой очень статье, за терроризм».