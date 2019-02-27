В Красном Селе БМВ насмерть сбил прохожего. На Ленинском «китаец» встретился со столбом и превратился в груду металла

Пешеход погиб в аварии в Красносельском районе Петербурга вечером 27 февраля. По предварительной информации, мужчина игнорировал правила дорожного движения.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти, авария произошла у дома 67 на улице Красных Командиров около восьми вечера. BMW под управлением 36-летнего водителя сбил перебегающего дорогу в неположенном месте пешехода. От полученных травм 28-летний горожанин скончался на месте происшествия.

Ещё одна авария произошла в Красносельском районе около 21.00. На пересечении улицы Доблести и Ленинского проспекта автомобиль «Джили» врезался в столб. От удара разворотило капот иномарки и переднюю дверь со стороны пассажира. По словам очевидцев, водитель не получил серьёзных травм и отделался испугом. В отдел пропаганды УГИБДД пока информация о пострадавших не поступала.