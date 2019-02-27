«У него не было желания возглавить эту нацию — лишь укреплять свое богатство и власть». Экс-адвокат Трампа назвал его расистом и мошенником

Бывший адвокат президента США Майкл Коэн обвинил Дональда Трампа в «преступном поведении» во время слушаний перед комитетом по надзору Палаты представителей Конгресса США. Об этом 27 февраля пишет Reuters.

Выступление Коэна было крайне эмоциональным, он называл Трампа «мошенником» и «расистом», уточняет издание.

«Дональд Трамп — человек, который баллотировался на пост президента лишь для того, чтобы сделать великим личный бренд, а не страну. У него не было никакого желания или намерения возглавить эту нацию — лишь продавать себя и укреплять свое богатство и власть», – заявил бывший адвокат Трампа.

Отметим, Коэн явно намекал на лозунг предвыборной кампании Трампа «Make America Great Again («Сделаем Америку вновь великой»). Бывший адвокат американского президента уверяет, что Трамп знал о подготовке публикации на сайте WikiLeaks фрагментов из переписки членов комитета Демократической партии (почта была взломана в 2016 году).

Кроме того, Коэн рассказал, что Трамп якобы продолжал вести переговоры о строительстве Trump Tower в Москве даже после того, как стал кандидатом в президенты.

Напомним, ранее Коэн признал, что был посредником при выплатах за молчание, которые Трамп производил порноактрисе Сторми Дэниелс. Кроме того, Коэн признался в уклонении от уплаты налогов. В середине декабря он был приговорен к трем годам тюрьмы за нарушение избирательного законодательства. 27 февраля апелляционный суд в нью-йоркском районе Манхэттен постановил лишить Коэна права на адвокатскую практику в штате Нью-Йорк. Сам Трамп неоднократно называл своего бывшего адвоката лжецом, который якобы врет для того, чтобы смягчить наказание.