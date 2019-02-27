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Авто
27.02.2019 23:03
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Polestar 2 хочет бросить вызов Tesla. Из его особенностей – возможность не выключать дальний свет при встречных авто

Онлайн-презентации новых моделей в преддверии показа «вживую» на крупных автосалонах становятся все более популярным трендом, а для электрических автомобилей, похоже, они вообще обязательны. Polestar (читай Volvo), следуя тренду, представил 27 февраля на YouTube свою вторую модель.

Polestar 2, как говорится на сайте компании, – это полностью электрический фастбэк. Он прямо призван конкурировать на рынке с Tesla Model 3, прежде всего в одном ценовом диапазоне. Цена на автомобиль начинается от 39 900 евро, однако в первый год производства будет выпускаться только так называемая launch edition по цене от 59 990 евро. Похоже, у Polestar те же трудности с ценообразованием, что и у Tesla.

Похожий больше на кроссовер, а точнее на полукроссовер типа Jaguar I-Pace, Polestar2 (в отличии от спорткупе Polestar1) будет исключительно электрическим – никаких отклонений в виде бензиновых или гибридных вариантов не предвидится.

Polestar 2 хочет бросить вызов Tesla. Из его особенностей – возможность не выключать дальний свет при встречных авто

Пока информации о новинке маловато для того, чтобы полноценно судить о том, сможет ли «полярная звезда» соперничать с заокеанской моделью. Известно немного: батарея в 72 киловатта должна обеспечивать обещанный пробег в 500 километров, два электромотора имеют суммарную мощность 408 лошадиных сил и 660 Nm крутящего момента (это очень много). То есть теоретически автомобиль должен быть очень быстрым и управляемым, поскольку имеет привод на все колеса.

Что касается компьютерной «начинки» Polestar2, то она является результатом тесного сотрудничества всей Volvo Group с Google. В электромобиле царствует Android, причем не только в виде «встроенных» программ, таких как навигация или голосовой помощник, но возможности скачивать дополнительные приложения с магазина Google Play. И все это выводится на 11-дюймовый сенсорный дисплей, превращая Polestar2 по сути в «планшет на колесах».

Polestar 2 хочет бросить вызов Tesla. Из его особенностей – возможность не выключать дальний свет при встречных авто

Более того, вместо привычного ключа в новом автомобиле будет использоваться смартфон – естественно, на Android. При этом никакой кнопки «включить» или «старт» не предусмотрено: машина не только распознает приближение хозяина и отпирает двери, но и сама заводится, как только водитель сядет за руль.

Среди любопытных «фич» электромобиля – «умные» фары. Каждая из них состоит из 84 отдельных очень ярких светодиодов, причем все они могут регулироваться индивидуально. Компьютерная система автомобиля Pilot Assistant способна не только определять препятствия, при необходимости автоматически включать тормоза, удерживать автомобиль в полосе – словом, делать все, что делает современная система «автопилота второго уровня». Она также умеет отслеживать до пяти встречных автомобилей и в ночное время «гасить» некоторые из светодиодов таким образом, чтобы не ослеплять их водителей. А это значит, что на Polestar2 можно ездить с постоянно включенным дальним светом, что, по уверениям создателей, серьезно повышает безопасность.

Время и способ зарядки (постоянный или переменный ток, максимальная мощность зарядной станции) пока не обнародованы, однако Polestar заявляет, что с помощью «беспроводного цифрового решения, доступного как в автомобиле, так и на мобильных устройствах», Polestar собирается «предоставить владельцам легкий и беспрепятственный доступ к крупнейшим в мире сетям общественного пользования». Что это означает, пока не уточняется.

Любопытно, что Polestar2 предполагается продавать в основном через онлайн-заказы – так же, как и Tesla. Более того, Volvo и Pоlestar намерены серьезно развивать систему проката и подписки на автомобили с тем, чтобы, возможно, в будущем полностью перейти на такую схему взаимодействия с клиентами.

Напомним, что Polestar это бренд, созданный совместно Volvo и китайской Geely, которой сейчас принадлежит легковое подразделение Volvo. Вживую новый Polestar2 будет показан на автосалоне в Женеве в марте, а в продаже он должен появиться в 2020 году. Производство будет налажено в Китае, причем сразу и право-, и леворульной модификации для разных рынков.

 

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