Синоптики обещают нелегкий день в Петербурге и Ленобласти: снег, дождь, метель, ветер и гололед

В четверг, 28 февраля, синоптики обещают не самую благоприятную погоду. В Петербурге – потеплее и снег с дождем. В Ленинградской области – похолоднее и без дождя, зато ветер. И скользкие дороги в обоих регионах.

Как сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии, в Петербурге температура не опустится до минусовых значений и в течение суток будет держаться в пределах от нуля до +2 градусов. Осадки ожидаются ночью в виде небольшого мокрого снега и дождя и вечером в виде снега. Умеренный западный ветер вечером сменится северным со скоростью 7-12 м/с, но в отдельных районах порывы могут быть сильными.

В Ленинградской области температура воздуха будет колебаться от +2 до -3 градусов. Ночью и днем пройдет мокрый снег, который в отдельных районах может образовать налипания. Вечером тоже ожидают снег, а местами даже метель. В отдельных районах области прогнозируют порывы ветра до 15-17 м/с. В основном же в четверг обещают западный ветер до 5-10 м/с и северный до 7-12 м/с вечером.

На дорогах Петербурга и области местами ожидается гололедица. Будьте внимательны и осторожны.