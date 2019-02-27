Скользкая дорога – и почти 5 млн рублей. Страховщики рассказали о самых дорогих авариях из-за гололеда

Зимой 2018-2019 годов частые снегопады и сменяющие их дожди регулярно приводили к ДТП. Иногда такие аварии влетали страховщикам в несколько миллионов рублей.

За эту зиму количество страховых случаев, связанных с ДТП, в Петербурге выросло на 17%, сообщают 27 февраля в пресс-службе «АльфаСтрахования». Больше стало как столкновений транспортных средств из-за сильной гололедицы, так и случаев повреждения машин о заледенелые участки слежавшегося снега. В компании составили рейтинг самых больших выплат, связанных с ЧП на скользкой дороге, в которые попадали водители из Петербурга.

Безусловным лидером рейтинга стал Merсedes-Benz GLS, разбившийся, когда водитель не справился с управлением на скользкой дороге и улетел в кювет. Выплата за него составила 4,75 миллиона рублей. Вторым стал еще один «миллионник» – Merсedes E200. Его съезд в кювет обошелся в 3,25 миллиона рублей. Замыкают первую тройку Mitsubishi L200 и убыток на 747 тысяч рублей.

Водитель Chery Tiggo на дороге в Ленобласти выбрал небезопасную скорость и наехал на стойку дорожного знака. Повреждения автомобиля обошлись в 590 тысяч рублей. А завершают рейтинг петербуржцы, которые не справились с управлением по дороге в Финляндию. ДТП с Toyota RAV 4 обошлось в 500 тысяч рублей, а повреждения Volkswagen Touareg принесли ущерб в 117 тысяч рублей.