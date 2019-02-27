Буланова отсудила алименты втайне от Радимова. Он в шоке: «Неужели я не давал денег?»

Владислав Радимов недоволен поступком Татьяны Булановой, тайно подавшей на алименты. Главный тренер «Зенита-2» через Twitter выразил свое отношение к поступку бывшей жены.

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга 27 февраля, решение об алиментах вынесено мировым судьей участка № 11 в форме судебного приказа. Поводом для него стало заявление, поданное взыскателем Булановой.

По данным «Фонтанки», заявление о вынесении судебного приказа певица написала 11 февраля 2019 года. По Гражданскому процессуальному кодексу, он выносится в течение пяти дней без судебного разбирательства и вызова сторон для заслушивания их объяснений. Приказ судьей Литвиным был вынесен в день поступления заявления.

Буланова и Радимов поженились в октябре 2005 года, развелись в декабре 2016-го. От брака остался двенадцатилетний сын. В заявлении на алименты певица написала, что живет вместе с ребенком и несет расходы на его содержание.

Буланова и Радимов соглашение об уплате алиментов не заключали. Их размер может быть любым, если стороны договариваются. А если нет договоренности, то суд удерживает ежемесячно четверть заработка или иного дохода до совершеннолетия ребенка.

Свое желание сделать Радимова судебным алиментщиком бывшая супруга объяснила благими намерениями: «В целях максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня обеспечения».

Главный тренер «Зенита-2» отреагировал на решение суда в twitter-переписке с бывшим теннисистом Евгением Кафельниковым, который написал слова поддержки.

«Да ну какая поддержка... неужели ты думаешь, что я не давал денег на ребёнка? – ответил Радимов. – Или ему чего-то не хватало! Да все знают, как я к сыну отношусь! Удивительная история, но да бог ей судья! Больно, что люди будут думать, что я мудак после такого! А оправдываться даже не в чем!»

Гарантированное отчисление четверти доходов Радимова стало своеобразным подарком для певицы. 6 марта Татьяна Буланова отмечает 50-летие.