Донецкую область Украины отказались переименовывать в Мариупольскую

Донецкую область Украины отказались переименовывать в Мариупольскую. Против переименования выступил глава Донецкой областной администрации Александр Куць, сообщает 27 февраля "112.Украина" со ссылкой на издание "Новости Донбасса".

"Донецк — это Украина, поэтому остаемся Донецкой областью", – заявилКуць во время пресс-конференции. Также он предположил, что президент Украины поддержит его позицию.

Донецкая областная администрация перемещена в Краматорск из-за того, что собственно Донецк не подконтролен киевским властям и стал столицей самопровзглашенной в 2014 году Донецкой народной республики. Часть органов управления украинской Донецкой областью также была перенесена в Мариуполь.

Ранее на сайте президента Украины появилась петиция, автор которой требовал переноса областного центра в Мариуполь и переименования Донецкой области.