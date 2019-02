"Великолепная встреча и ужин с Ким Чен Ыном в Ханое". Трамп делится своими восторгами от саммита

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "великолепную встречу" с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Ханое и ожидает продолжения диалога завтра.

"Великолепная встреча и ужин с Ким Чен Ыном в Ханое сегодня. С нетерпением ожидаю продолжения нашего диалога завтра!" – написал Трамп в Twitter.

Great meeting and dinner with Kim Jong Un in Hanoi, Vietnam tonight. Looking forward to continuing our discussions tomorrow! #HanoiSummit pic.twitter.com/J3x6lUGzjS

