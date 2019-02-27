"Великолепная встреча и ужин с Ким Чен Ыном в Ханое". Трамп делится своими восторгами от саммита

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "великолепную встречу" с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Ханое и ожидает продолжения диалога завтра.

"Великолепная встреча и ужин с Ким Чен Ыном в Ханое сегодня. С нетерпением ожидаю продолжения нашего диалога завтра!" – написал Трамп в Twitter.

Great meeting and dinner with Kim Jong Un in Hanoi, Vietnam tonight. Looking forward to continuing our discussions tomorrow! #HanoiSummit pic.twitter.com/J3x6lUGzjS — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 февраля 2019 г.

Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын проводят вторую встречу в Ханое 27-28 февраля. Ранее они общались в Сингапуре 12 июня 2018 года. США и КНДР пытаются договориться о выполнении достигнутых в Сингапуре договоренностей о денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов сторонами предпринято не было.