Жену краснодарского каннибала приговорили к 10 годам колонии за подстрекательство к убийству

К десяти годам колонии приговорил Прикубанский районный суд Краснодара Наталью Бакшееву. Её признали виновной в подстрекательстве к убийству. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета 27 февраля.

Ранее присяжные признали Бакшееву виновной в подстрекательстве к убийству, после чего прокурор запросил для нее 12 лет колонии. Сама подсудимая не признала вину.

По версии следствия, в сентябре 2018 года Наталья Бакшеева вместе с супругом Дмитрием и знакомой Еленой Вахрушевой распивали спиртные напитки на заброшенной территории в Краснодаре. Общение переросло в конфликт, Бакшеева потребовала от мужа убить женщину. Просьбу он выполнил, а потом расчленил тело, забрав часть фрагментов себе. Расследование убийства привело в квартиру супружеской пары. В ходе обысков в помещении нашли части тела в солевом растворе.

Дело Бакшеева пока не дошло до суда, мужчина находится в специальном лечебном учреждении, поскольку болен туберкулезом, пишет «Медиазона».