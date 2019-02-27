«Мы имеем единую энергосистему с Россией. И это неправильно!» Порошенко задумал продавать Европе электричество

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что стране надо провести линии электропередачи в ЕС, чтобы выйти на европейские энергетические рынки, передает «Укринформ» 27 февраля.

«Мы имеем единую энергосистему с Россией. И это неправильно!» — заявил Порошенко. По его словам, провести линии электропередачи в Европу нужно, потому что «там мощнейший рынок», где надо продавать электроэнергию, произведенную в стране.

«Если хотите, это называется "энергетический безвиз" для украинской продукции», — добавил Порошенко. По его словам, сейчас Украине уже не нужно столько электроэнергии, сколько производится вместе атомными мощностями и мощностями возобновляемой энергетики, а продажа излишков в Европу обеспечит валютные поступления в бюджет и увеличение энергетической независимости.