В Петербурге судят экс-инспектора МЧС за «крышевание» бизнеса. С крупной взяткой он не согласен

Невский суд Петербурга начал слушать дело бывшего инспектора пожнадзора Сергея Юганцева. По версии следствия, за небольшой откат сотрудник МЧС годами игнорировал пожарную безопасность в жилых домах и офисах. Защита считает, что вина преувеличена.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 27 февраля ограниченный подпиской Юганцев поднялся в зал суда в компании двух адвокатов и время до начала заседания провёл за выяснением юридических тонкостей. Ему 34 года, два высших образования — инженер пожарной безопасности и юрист. Услышав последнее, судья Станислав Гулевич вздохнул, казалось, с облегчением. Передавая объёмное обвинение прокурору, попросил зачитать главное – раз уж с подсудимым можно говорить на одном языке.

«Сергей Юганцев обвиняется в получении должностным лицом взятки за попустительство на службе в крупном размере. Лично получил в том числе от Колесниченко не меньше 638 тысяч рублей», – выжал гособвинитель самую суть из 50 страниц.

По версии следствия, коррупция процветала среди инспекторов Красногвардейского и Невского районов. Предполагается, что с 2010 года они присоединялись к «крышеванию» компании «Балтмонолитстрой». Фирма специализируется на поставках средств пожарной безопасности, а её гендиректор Андрей Колесниченко будто бы приплачивал инспекторам за лояльное отношение к нарушениям при установке и обслуживании систем.

Адвокаты воздержались от комментариев. Перед тем, как слушать подсудимого, предложено спросить Колесниченко как ключевого свидетеля. После его показаний защитники рассчитывают на изменение квалификации. Часть 5 статьи 290 УК они называют излишне строгой.

Сам Юганцев воспользовался 51-й статьёй Конституции и о своём отношении к обвинению умолчал. Сейчас он работает по специальности в Балтийском государственном техническом университете «Военмех». Должность инспектора в МЧС после возбуждения уголовного дела он потерял.

Взятки от Колесниченко следствие вменяет также подполковнику внутренней службы Александру Цатурову и капитанам Алексею Самородову и Дмитрию Червякову. Суды ещё не начали рассматривать их дела. Ещё один инспектор из Кировского района осуждён условно за мошенничество. На заседании он назвал свои услуги бизнесу Колесниченко «консультациями».