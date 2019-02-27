Родная дочь обвиняемого в педофилии главы карельского «Мемориала» выступила в суде свидетелем со стороны обвинения

Родную дочь карельского исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева допросили в Петрозаводском суде по делу отца, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Екатерина Клодт выступила в статусе свидетеля со стороны обвинения 27 февраля.

Как пишет издание «7x7», дочь Дмитриева допрашивали около полутора часов. По её словам, она не может раскрыть суть допроса, так как заседание проводилось в закрытом режиме.

«Я стояла, отвечала на вопросы и думала, что наконец-то я смогу увидеть отца. Самое главное, что мне завтра дадут свидание. Я не видела его с конца сентября, не ходила к нему на свидания. И завтра я наконец-то смогу поговорить с ним, обсудить все. Я очень рада, что наконец-то состоялся мой допрос», — пояснила она.

Клодт запретили свидания с отцом после того, как дело передали на рассмотрение в суд.

В апреле 2018 года суд оправдал 62-летнего правозащитника, обвиненного в развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Но Верховный суд Карелии оправдательный приговор отменил. В конце июня в отношении Дмитриева возбудили новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении все той же дочери. Его арестовали. Правозащитник не признает вины. Он известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. В защиту Дмитриева выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.