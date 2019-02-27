Минобороны Литвы купит у США 200 броневиков за 142 млн евро

Минобороны Литвы купит у США 200 бронированных армейских вездеходов за 142 млн евро, соответствующую заявку власти Литвы уже направили в Штаты. Заместитель министра национальной обороны прибалтийской республики Гедримас Еглинскас рассказал об этом в Вашингтоне на встрече с заместителем министра обороны США.

"В рамках мобильного переоснащения своей армии Литва намерена закупить 200 машин L-ATV (Light Combat Tactical All-terrain Vehicle) производства американской компании Oshkosh Defence", – цитируется в сообщении ведомства Еглинскас.

Переговоры о закупке бронированных вездеходов Вильнюс начал в конце 2017 года, после того как военными был сделан выбор в пользу американской модели. Ее возможности были специально перед этим представлены на полигоне Литовской армии в Гайжюнае. За демонстрацией наблюдали не только военные Литвы, но и представители вооруженных сил восьми стран – членов НАТО и союзников альянса. "Закупаемая техника повысит мобильность, защищенность личного состава и боевую мощь наших вооруженных сил", – считает Еглинскас.

Вездеход L-ATV был разработан компанией Oshkosh Defence в 2011 году.