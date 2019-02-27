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Бизнес-трибуна
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27.02.2019 18:17
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В каком жилье можно приучить себя к спорту

Катание на горных лыжах, велосипеде, занятие фитнесом или конным спортом, плавание или восточные единоборства – жителям проекта «На Царскосельских холмах» не придется заставлять себя заниматься спортом и вести активный образ жизни

В каком жилье можно приучить себя к спорту

ООО «Терминал-Ресурс»

Все мы знаем, что заниматься спортом и больше двигаться – полезно для здоровья. Но всегда находятся отговорки, чтобы этого не делать. «Нет времени», «скучно заниматься», «не хватает силы воли» – вот самые распространенные оправдания, которые мы себе придумываем. Хотя, почему придумываем? Поддерживать себя в хорошей физической форме и регулярно заниматься спортом в условиях современного мегаполиса действительно не так-то просто. Нехватка времени, неудобное или отдаленное расположение залов с тренажерами, бассейнов или беговых дорожек, сильная загазованность воздуха сводят на нет все спортивные порывы.

Самое интересное, что и многочисленные исследования доказывают: спорт в городских условиях не всегда бывает полезен. Не стоит, к примеру, бегать вдоль автомобильных дорог, так как во время бега усиливается дыхание, ускоряется обмен веществ и загазованный воздух засоряет организм. 

Впрочем, в Петербурге есть районы, жители которых с удовольствием занимаются спортом. Например, Пушкинский, где, по данным местной администрации, активный образ жизни ведет примерно половина жителей. Впрочем, это неудивительно. Сложно усидеть дома, когда рядом знаменитые парки Пушкина – Александровский, Буферный и Бабловский, где можно гулять, бегать и кататься на велосипеде. Да и в самом Пушкине нет недостатка в спортивной инфраструктуре. Центр физической культуры, спорта и здоровья, теннисные клубы, фитнес-центры, Федерация спортивного ушу, зимний плавательный бассейн, многочисленные секции и кружки (и бесплатные, и платные) – остается лишь выбрать занятие по душе. А в течение пары лет по инициативе местного главы Владимира Омельницкого на улице Ленинградской построят современный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, который будет передан городу.

ООО «Терминал-Ресурс»

Для ценителей активного образа жизни также идеально подходит территория, на которой расположены жилые комплексы «Образцовые кварталы», строящиеся в рамках масштабного проекта «На Царскосельских холмах». Во-первых, потому что местным жителям доступна вся спортивная инфраструктура Пушкина, а до исторических парков буквально рукой подать – туда легко можно доехать на велосипедах. Во-вторых, те, кто уже живет в сданных «Образцовых кварталах» (их три – два заселены, в третьем будущие новоселы делают ремонты) легко могут пользоваться спортивными объектами Московского района. Например, посещать физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный на Московском шоссе и ближайший фитнесс-клуб в ТК на Пулковском шоссе. 

Бегать или заниматься скандинавской ходьбой можно и совсем рядом с домом, но при этом – в окружении зелени. Застройщик «Образцовых кварталов» – компания «Терминал-Ресурс», еще на этапе строительства высаживает на территории комплексов крупномерные деревья – ели, клены, березы, а также кустарники акации и сирени. 

Неподалеку от «Образцовых кварталов» завершается строительство крытой ледовой арены с искусственным льдом.  В здании, площадь которого составляет 4000 кв.м., предусмотрен каток, трибуны, а также раздевалки. Также по соседству с жилыми домами расположены теннисные корты и комплекс для занятий пляжными видами спорта.

Ну, а если хочется чего-то большего и интересного? Пешком от «Образцовых кварталов» можно дойти до конноспортивного клуба «Райдер», где заниматься могут и любители, и профессионалы.  После можно отправиться в СПА-комплекс, расположенный также в пешей доступности от жилых кварталов и насладиться спокойным отдыхом. Чуть подальше, на Волхонском шоссе работает Царскосельский теннисный клуб. Тренировки проходят круглый год в крытом теплом комплексе. В состав клуба входят 4 теннисных корта, 4 открытых грунтовых корта, а еще футбольная площадка. В получасе езды от «Образцовых кварталов» расположен горнолыжный курорт «Туутари-Парк», который предлагает провести досуг не только любителям горных лыж и сноуборда, но и тем, кто предпочитает беговые лыжи. Можно покататься на коньках или «ватрушках».

Вряд ли при таком спортивном многообразии можно остаться равнодушным и не выбрать для себя хоть какое-то занятие. И даже если спорт вам совершенно не интересен, всегда можно просто отправиться погулять, а это уже движение, а значит – жизнь! 

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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