МАК начал расследование после инцидента с бизнес-джетом Gulfstream в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию для расследования инцидента с бизнес-джетом Gulfstream, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Шереметьево, сообщила пресс-служба МАК 27 февраля.

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — говорится в сообщении.

26 февраля самолет Gulfstream G200, прилетевший в Москву из Баку, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на грунт, в результате чего получил серьезные повреждения. На борту самолета находились три пассажира и два члена экипажа, никто из них в ходе ЧП не пострадал.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.