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27.02.2019 17:49
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Новостройки в Выборгском районе: чем интересны покупателям?

Издавна Выборгский район был популярным местом для жизни у технической и научной интеллигенции Санкт-Петербурга. Но и сегодня Выборгский район не сдает своих позиций – по статистике «Петербургской Недвижимости», каждый седьмой покупатель жилья приобретает квартиру в новостройке именно в этой локации.

Новостройки в Выборгском районе: чем интересны покупателям?

shutterstock.com

Парки и скверы

В Выборгском районе более 20 садов и скверов, что делает его одним из самых зеленых районов города. Одни из крупнейших лесопарковых массивов – это парк «Сосновка» и Удельный парк. Их общая площадь составляет около 500 га – огромная территория!

В «Сосновке» можно не только прогуливаться по тенистым аллеям, но и развлечься: зимой заливают каток, а в теплое время года работают станции по прокату велосипедов и аттракционы для детей, а также клуб по стрельбе. А еще здесь несколько озер, около которых жители района любят загорать и играть в волейбол. Во время войны в парке располагался аэродром. В конце 80-ых годов на его месте был возведен мемориал «Защитникам Ленинградского неба».

Удельный парк – любимое места детских забав зимой. Тут найдутся горки на любой возраст! А для взрослых это отличное место для катания на лыжах.

Именно здесь, между двумя парками, на Манчестерской улице, строится новый жилой комплекс Svetlana Park от Setl City.

Петербургский стиль жизни

Поскольку эти места издавна предпочитала петербургская интеллигенция, здесь чтут традиции, историю, культуру и связь поколений. Недалеко от Svetlana Park, сосредоточены различные школы, гимназии и университеты. Например, школы с углубленным изучением английского и китайского языка, медицинская гимназия, Лесотехнический и Политехнический университеты. Застройщик Setl City также возведет школу и три детских сада неподалеку. Игровые и спортивные площадки во дворах спроектированы с учетом психологии и физического развития детей всех возрастов, на основе последних европейских разработок.

Все рядом

Транспортная инфраструктура района развита хорошо, здесь проходит много крупных автомагистралей: КАД, проспекты Тореза, Просвещения, Энгельса и другие. Добраться до исторического центра города не составляет труда. Например, дорога от жилого комплекса Svetlana Park займет около 15 минут на автомобиле. До ближайшей станции метро – Лесной всего 15 минут неспешной прогулки.

Интересная архитектура

В архитектуре района удачно сочетаются самые разные стили – это и Лесотехническая академия в стиле классицизма, и неоготическая церковь святых апостолов Петра и Павла в Шуваловском парке, и бумагопрядильная мануфактура «Невка», в которой просматриваются черты английской промышленной архитектуры.

Новые здания выглядят не менее интересно. Например, внешний вид домов бизнес-класса Svetlana Park понравится даже искушенному ценителю прекрасного – благородный клинкерный кирпич шоколадного и графитового цветов, используемый в навесном вентилируемом фасаде, выглядит современно и притягивает внимание. Этот материал обладает высоким качеством и сохраняет внешний вид и свойства в первоначальном виде более ста лет.

предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"/ Жилой комплекс Svetlana Park
предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"/ Жилой комплекс Svetlana Park

Дома не только интересно выглядят, но и спроектированы с учетом потребностей современного жителя мегаполиса. В проекте предусмотрены разнообразные варианты – до пятикомнатных квартир, в том числе популярного формата «евро» с большой кухней-гостиной. Просторные планировки с высокими трехметровыми потолками подарят ощущение свободы – здесь будет много света и воздуха. Покупатели могут приобрести квартиры с чистовой отделкой «Итальянские коллекции» в цветовой гамме «Ваниль» или «Шоколад», или без отделки, если есть желание воплотить в жизнь собственный дизайн-проект. Отделка от застройщика выполняется на высоком уровне и предусматривает даже теплый пол в ванной комнате.

Приобрести квартиру в жилом комплексе бизнес-класса Svetlana Park можно в «Петербургской Недвижимости». При покупке клиенты могут воспользоваться целым пакетом услуг, среди которых юридическое сопровождение и помощь в оформлении документов. Все услуги можно получить в офисе компании.  

Справка о компании Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Svetlana Park" – застройщик ООО "Специализированный застройщик "Созидание", проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

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