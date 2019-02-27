Нетаньяху пригласил Путина в Израиль на открытие памятника жертвам блокады Ленинграда. Президент РФ пообещал приехать

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пригласил президента России в Иерусалим на открытие памятника жертвам блокады Ленинграда. Владимир Путин пообещал приехать.

Нетаньяху сделал это предложение в самом начале переговоров лидеров двух стран в Москве, сообщает 27 февраля пресс-служба Кремля.

"Несколько дней тому назад наше правительство приняло решение о выделении специального финансирования на завершение музея воинов-победителей во Второй мировой войне, и большая часть этого музея посвящена воинам Красной армии, их роли во Второй мировой войне. В ближайшее время в Иерусалиме мы откроем специальный памятник, посвящённый жертвам блокады Ленинграда, и мы будем очень рады видеть вас, господин президент, и хочу вас пригласить приехать на открытие этого памятника", – сказал Нетаньяху.

"Спасибо, я приеду", – ответил ему Путин. "Для нас память о людях, которые погибли во время Второй мировой войны, в том числе в блокадном Ленинграде, так же как и для еврейского народа, является абсолютно священной", – добавил он в ответном слове.