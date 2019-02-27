В ЕС отказались пересматривать условия Brexit. Выход Великобритании из союза может затянуться

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Париже заверил, что Европейский союз не готов обсуждать новые условия Brexit, однако еврочиновники готовы дать британцам обоснованную отсрочку.

«Мы поддержим запрос на продление [сроков Brexit], только если это будет оправдано выбором британцев. Но мы ни в коем случае не примем продление [сроков Brexit] без четкой цели», – цитирует 27 февраля заявление Макрона издание Daily Mail.

По его словам, ни Париж, ни Берлин не готовы пересматривать условия выхода Великобритании из союза.

Переговорщик ЕС Мишель Барнье, в свою очередь, заверил, что он сделал «все возможное», чтобы добиться консенсуса до конца марта, на который запланирован Brexit.

Британский премьер Тереза Мэй во вторник, 26 февраля, предложила в середине марте снова вернуться и проголосовать по предложению правительства об условиях выхода из союза. Если голосование в очередной раз провалится, то 13 марта парламент проведет голосование, выходит ли королевство без договоренности с ЕС 29 марта.

«Все это теоретически может отложить Brexit до 2021 года, что позволит добиться прогресса в торговых переговорах и попытках добиться договоренности об ирландской границе», – указывает Daily Mail.