В ЕС отказались пересматривать условия Brexit. Выход Великобритании из союза может затянуться
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Париже заверил, что Европейский союз не готов обсуждать новые условия Brexit, однако еврочиновники готовы дать британцам обоснованную отсрочку.
«Мы поддержим запрос на продление [сроков Brexit], только если это будет оправдано выбором британцев. Но мы ни в коем случае не примем продление [сроков Brexit] без четкой цели», – цитирует 27 февраля заявление Макрона издание Daily Mail.
По его словам, ни Париж, ни Берлин не готовы пересматривать условия выхода Великобритании из союза.
Переговорщик ЕС Мишель Барнье, в свою очередь, заверил, что он сделал «все возможное», чтобы добиться консенсуса до конца марта, на который запланирован Brexit.
Британский премьер Тереза Мэй во вторник, 26 февраля, предложила в середине марте снова вернуться и проголосовать по предложению правительства об условиях выхода из союза. Если голосование в очередной раз провалится, то 13 марта парламент проведет голосование, выходит ли королевство без договоренности с ЕС 29 марта.
«Все это теоретически может отложить Brexit до 2021 года, что позволит добиться прогресса в торговых переговорах и попытках добиться договоренности об ирландской границе», – указывает Daily Mail.
Справка:
Камнем преткновения между Соединенным Королевством и Европейским союзом остается положение об особом таможенно-пограничном режиме в Северной Ирландии. Парламент Великобритании требует от премьера отказаться от использования соглашения, тогда как Брюссель не готов пересматривать его положения. Мэй заверила, что выход из союза запланирован на 29 марта. При этом если Великобритании не удастся согласовать все условия выхода, то страна покинет ЕС без соглашения. Более 50% жителей Великобритании выступают за продление срока выхода страны из Европейского союза. Глава Евросовета Дональд Туск заявил о целесообразности переноса brexit, так как в самой Великобритании нет консенсуса по этому вопросу.