Карельский депутат написал на сугробе «Путин помоги убрать кучю». Чиновники увидели в этом дискредитацию власти и обратились в полицию

Чиновники администрации Олонецкого района в Карелии обратились в полицию с требованием проверить местного депутата Игоря Некина. Народный избранник написал на сугробе «Путин помоги убрать кучю» [здесь и далее орфография автора сохранена]. Представители власти увидели в строчке дискредитацию собственной работы.

Как рассказал в своей группе «ВКонтакте» сам Некин, куча снега на улице Ленина грозит подтоплением соседнему дому. Ни сотрудники администрации, ни управляющая компания не смогли справиться с задачей по её ликвидации.

«Обратиться к президенту более быстрым способом, чем письмо. Ему сверху всё видать, может и нашу просьбу увидит. Написал надпись на сугробе. Что б привлечь внимание вышестояших лиц», — отметил Некин.

После появления надписи «Путин помоги убрать кучю» интерес к депутату проявила полиция. Заместитель главы администрации Олонецкого района Вадим Мурый подтвердил местному изданию «Руна» заявление в правоохранительные органы.

«Да, мы отправили заявление в полицию. Понимаете, он дискредитирует власть в нашем понимании. Полиция сейчас всех допрашивает, чтобы выяснить, есть здесь правонарушение или его нет. Но мы это видим так», — пояснил чиновник.