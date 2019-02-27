Фарватеров много не бывает. Денег на водный туризм Петербург попросит у Москвы

Смольный надеется, что Минтранс поможет восстановить девять фарватеров в акватории Невской губы. Субсидировать аквабусы бюджет не готов, а без этого проект останется прожектом.

Светлана Холявчук/Интерпресс

Как следует из подготовленной властями Петербурга дорожной карты по развитию водного туризма, среди прочих речь идет о возобновлении сообщения Кронштадт — Петродворец, Кронштадт — Ломоносов, Ломоносов — Санкт-Петербург. Ожидаемым результатом будет «организация регулярных скоростных перевозок в Кронштадт, Ломоносов, Лахтинскую гавань, Стрельну, Зеленогорск, а также новых экскурсионно-прогулочных маршрутов водного транспорта», говорится в документе, имеющемся в распоряжении «Фонтанки». В графе «Срок исполнения» проставлено 2019-2024 годы.

Дорожная карта была составлена на основе концепции развития водного туризма до 2030 года, которую Смольный заказал прошлой осенью. «Это будет всеобъемлющий труд: куда двигаться, какие основные направления развивать», – объяснял тогда глава комитета по развитию туризма Евгений Панкевич. Задуматься о новых маршрутах Смольный могли побудить и рекордные показатели навигации 2018 года: по оценке Ассоциации владельцев пассажирских судов, суммарный пассажиропоток мог составить 3,4-3,5 млн человек, что в полтора раза больше, чем в 2017 году. Такой успех участники рынка объясняли хорошей погодой, чемпионатом мира по футболу и сменой методики подсчета.

В комитете по транспорту 27 февраля подтвердили «Фонтанке», что проект обращения в Минтранс подготовлен. «Одним из перспективных направлений для развития внутреннего водного транспорта считаем организацию регулярных перевозок в Кронштадт», – отметили в пресс-службе ведомства. А вот остальные направления пока находятся «в проработке». На вопрос, как именно будут отбирать оператора для регулярных маршрутов в Кронштадт и будут ли субсидироваться цены на билеты, в ведомстве не ответили, но подчеркнули, что к прежней модели аквабусов возвращаться не планируют.

По словам заместителя главы комитета по развитию туризма Наны Гвичии, новые маршруты будут все-таки экскурсионными, а не регулярными. Но речь, тем не менее, именно о скоростных перевозках. Комитет по развитию туризма намерен подготовить программу поддержки отрасли, в ней будет идти речь о субсидиях на строительство судов. «Должны появляться новые форматы, которые будут интересны бизнесу», – отметила Нана Гвичия. Но где искать денег — в городском или федеральном бюджете – КРТ определится к концу года.

Аквабусы начали курсировать в Северной столице в 2010 году. В период расцвета проекта действовали четыре линии, а бюджет ежегодно выплачивал перевозчикам свыше 100 млн рублей для компенсации расходов. В 2016-м было решено отказаться от этой схемы, так как в основном за счет бюджета по льготному тарифу ездили туристы. Город сообщал, что готов предоставить причалы любому перевозчику, который решит запустить регулярный маршрут за свой счет. Но желающих не нашлось.

По информации «Фонтанки», в начале 2018 года Смольный обсуждал с главой ПАО «Газпром» Алексеем Миллером запуск водного сообщения между центром города и Лахта Центром. Но в итоге от идеи отказались: сотрудники штаб-квартиры газовой корпорации чаще всего живут неподалеку, а туристам маршрут будет не слишком интересен.

Участники рынка одобрили идею Смольного по развитию водных путей. «Фарватеры, указанные в дорожной карте существовали в советское время, но сейчас не используются для мореплавания. Но если их почистить и выставить ограждения, там смогут ходить пассажирские суда, не сталкиваясь с торговыми», – прокомментировал глава Ассоциации владельцев пассажирских судов (АВПС) Владимир Родионов. По его словам, петербургские судовладельцы имеют право на возрождение инфраструктуры на федеральных водных путях.

«С 2016 года участники рынка платят портовые сборы Росморпорту. Раз мы перечисляем средства в федеральный бюджет, создайте условия для движения судов», – говорит он. Ранее АВПС уже обращалась к врио губернатора Александру Беглову о восстановлении 10-го фарватера в Кронштадте и летней пристани. Но ответа не получила — документ был спущен в Комтранс.

Что касается запуска новых маршрутов, то, по мнению главы ассоциации, они могут появиться только, если город будет выделять средства. «То есть это будет очередной аквабус», – отмечает Владимир Родионов. Чтобы подвигнуть участников рынка строить новые суда, властям придется компенсировать большую часть их стоимости.

«Рентабельность бизнеса операторов сейчас составляет в среднем 4-5%. Максимум, который они готовы вкладывать в новое судно, это 120 млн рублей, тогда как новый метеор или катамаран обойдется в 300 млн рублей», – говорит он.

Скоростной флот Северной столицы сейчас сравнительно невелик: 23 «Метеора», из которых девять принадлежат компании «Водоходъ», шесть эксплуатирует «Нева Тревел Компани», еще шесть – «Астра Марин» и два у «Невской классики». Последняя также использует два «Восхода». В основном это корабли 1970-1980 годов постройки. Самый новый «Метеор», 1991 года постройки, принадлежащий «Астра Марин», стоит на причале и используется для обучения сотрудников: компания купила его в неисправном состоянии, но поняла, что ремонт будет слишком дорогим. В 2018 году «Нева Тревел Компани» взяла в управление катамаран «Грифон», построенный Средне-Невским судостроительным заводом. Единственная линия, по которой осуществляются перевозки, это Петербург – Петергоф. В 2018 году пассажиропоток составил около тысячи человек.

Директор судоходной компании «Алые Паруса» Дмитрий Нечаев считает, что некоторые маршруты из дорожной карты могли бы быть интересны для организаций экскурсий и без субсидий. «Пользовалась бы спросом скоростная линия в Кронштадт, а также обычные суда класса «Нева» к Лахта Центру и порту «Морской фасад», – говорит он. А вот линии между Кронштадтом, Петергофом и Ломоносовым вряд ли будут рентабельны. «Все-таки туристы едут в какой-то один пункт, успеть посетить несколько пригородов за один день невозможно», – отмечает он.

«Развитие маршрутов в Кронштадт перспективно, учитывая скорое появление там парка «Патриот» и перенос военно-морского салона», – соглашается исполнительный директор «Нева Тревел Компани» Юрий Набатов. По его словам, на данный момент существующие морские пути ведут к причалу, находящемуся в ведении ЛенВМБ, и именно из-за сложностей с согласованием участники рынка отказались от экскурсий в Кронштадт. «Восстановление 10-го фарватера и реконструкция Летней пристани на юго-восточной оконечности острова решило бы проблему», – считает он.

Не менее интересен, по мнению Набатова, Лахта Центр, куда туристов можно завлечь смотровой площадкой. Причем оба маршрута можно использовать и на обычных, а не скоростных судах. «У нас был опыт навигации в Петергоф в хорошую погоду. Это занимает 80 минут вместо 40 на метеоре, но туристам хочется полюбоваться видами и пофотографировать. Кроме того, это востребовано и для корпоративных клиентов», – добавляет он.

Но запуск как регулярных, так и экскурсионных маршрутов потребует обновления флота, считает Дмитрий Нечаев: «А бизнес не готов инвестировать, пока участки набережных для причалов сдаются в аренду только на три года».

Ранее комитет по развитию туризма предлагал решить проблему за счет развития общегородской сети причалов. Пока в городе только 18 таких пирсов, которые находятся в управлении Агентства внешнего транспорта, подведомственного комитету по транспорту. В дорожной карте предлагается отдавать АВТ освобождающиеся участки набережных в приоритетном порядке. Но, как пояснила глава ведомства Александра Бахмутская, такой порядок и без того применялся после поручения губернатора Георгия Полтавченко. «Дорожная карта просто предлагает его закрепить», – отмечает она. В 2019 году планов по расширению сети городских причалов нет.

АВТ выступило против глобального расширения сети общегородских причалов, ссылаясь на нехватку бюджетных денег. По словам собеседников «Фонтанки», настоящая причина в низкой востребованности: в 2018 году прибыль городу принесли только две точки, еще одна находилась на грани рентабельности, тогда как остальные генерировали убыток.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»