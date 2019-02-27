Сами с усами. Как спикер ЗакСа помог встретиться двум губернаторам

В Мариинском дворце наградили Георгия Полтавченко. Каждый - за своё, но все сошлись, что быть губернатором трудно.

Георгий Полтавченко//пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга

В петербургском парламенте 27 февраля встретились два губернатора Петербурга: оба с усами и оба бывшие полпреды. Георгий Полтавченко был, как всегда, тих и скромен, а ещё слегка посмеивался над собой. Александр Беглов уверен в себе, но немногословен. Завершили встречу объятиями с новым полпредом и фуршетом.

Золотое правило петербургской и ленинградской политики – говорить «спасибо», это уже не первый раз повторяет спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров. Чаще всего он говорил эти слова в октябре 2018 года, когда губернатора Георгия Полтавченко неожиданно отправили работать в Объединённую судостроительную корпорацию. Потом, в конце ноября, устроили голосование и 41 депутат нажал на кнопку «за», воздержавшихся и «против» не оказалось. Так Георгий Полтавченко стал обладателем медали «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга».

По итогам 2018 года такую медаль получили ещё и ушедший в «Газпром» зять врио губернатора Александра Беглова, бывший глава комитета по спорту Павел Белов, партийный деятель «Единой России» и директор Колледжа туризма и гостиничного сервиса Светлана Антонова, областной законодатель Вадим Густов и другие не менее важные петербуржцы. Их наградили ещё в декабре. Тогда Полтавченко на церемонию приехать не смог или не захотел – в эти дни в ОСК утрясали последние нюансы его назначения. И для бывшего губернатора решили устроить отдельное мероприятие, с почётным караулом и первыми лицами города. Дату подгадали удачно – через три дня после его дня рождения.

Подготовка к приезду гостей шла с утра – парковку перед Мариинским дворцом расчистили, чтобы правительственные авто могли беспрепятственно въехать на тротуар, поближе к парадному входу. Почетный караул прибыл за несколько часов. Муфтий и глава дацана были доставлены во дворец без опозданий.

Постепенно посмотреть на церемонию стекались чиновники, бывшие и ещё действующие. Состав интересен. Например, приехали отвечавший недавно за политику и безопасность экс-вице-губернатор Александр Говорунов и бывший глава «политического» комитета Игорь Князев. Среди гостей можно было увидеть бывшего пресс-секретаря Смольного Андрея Кибитова, ныне работающего вместе с Полтавченко на той же позиции. Зато ни бывший вице-губернатор Игорь Албин (строительный блок), ни до недавнего времени глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк церемонию не посетили. Главы районов приехали, но не все. Не заметили в толпе глав Пушкинского и Красногвардейского районов. Не было и глав комитетов, которые отвечают за градостроительство. Ни один из новых членов правительства уже Александра Беглова не приехал, зато на вручение почётного знака должен был явиться он сам (в крайнем случае прислать замену) – так прописано в законе, утверждённом парламентом Вячеслава Макарова в конце 2017 года. В итоге врио приехал лично.

Первым выступал Вячеслав Макаров. Говорил он долго и обстоятельно.

«Когда вы представляли проекты новых бюджетов, они были построены на строгом балансе... Санкт-Петербург при вас стал лидером послекризисного развития. Низкие цены на нефть и санкции не загнали экономику в тупик.

Политика Петербурга при вас – это не циклоны, не поддающиеся прогнозированию, а стабильная погода. Петербург не был и никогда не будет ареной для политических тайфунов и цунами», – сыпал он погодными метафорами, которые после взбунтовавшейся после ухода Полтавченко зимы можно было понять по-разному.

Заслугой экс-губернатора Макаров назвал строительство ЗСД и стадиона к чемпионату мира по футболу. «Весь мир узнал, что Петербург – один из современных мегаполисов планеты», – произнёс главный единоросс Петербурга. А затем вспомнил ещё и мать губернатора, Нину Ивановну, которой нелегко хотя бы потому, что у неё сын градоначальник, да и сама она – «хранитель духа блокадной генетической памяти». В итоге он снова вернулся к Георгию Полтавченко:

«Вы принадлежите к числу тех людей, на ком держится государство.

Если есть хотя бы несколько людей таких, оно в безопасности. Если во главе города такой человек, город выстоит».

Полтавченко слушал спокойно и слегка устало это выступление. Иногда даже прикрывал глаза или, напротив, устремлял взгляд вверх.

Вслед за Макаровым к микрофону позвали Беглова. Но он решил иначе, демонстрируя, что знает политическую вертикаль, и объявил выход полномочного представителя президента по Северо-Западу Александра Гуцана. Тот тоже не растерялся и заявил, что после такой речи, как у Макарова, сказать почти и нечего. «Назначение президентом в ОСК является высокой оценкой вашего труда на протяжении всей вашей жизни», – добавил он и обнял экс-губернатора.

Беглов к трибуне все-таки вышел. И начал рассказывать о заслугах Полтавченко. Вспомнил о том, как тот работал в налоговой полиции, пополнял казну города, что Полтавченко был перед ним главой Центрального федерального округа. «Я принял тогда хозяйство в хорошем состоянии, было легко работать», – подчеркнул врио губернатора, добавив даже, что благодаря Полтавченко регионы ЦФО перекрасились из красных в православные. Только про деятельность, за которую награждали экс-губернатора, не было почти ничего. «Очень важно, что депутаты Законодательного собрания единогласно приняли решение о вручении этой награды. Вы высоко оценили заслуги исполнительной власти города», – завершил врио.

В ротонде Мариинского дворца царило некоторое напряжение. Разрядить обстановку решила почетный гражданин Петербурга учительница Лариса Листова. Она рассказала, что спросила у детей, кто такой губернатор, и получила неожиданно и взрослые, и детские ответы. Это человек, похожий на президента, но не он. Человек, у которого болит голова, худой, редко видит семью и работает без выходных.

Оба губернатора Петербурга засмеялись. И вполне искренне.

Наконец, пришло время говорить самому Георгию Полтавченко. Ему было легко – хоть публичностью он все семь лет не отличался, но за лексикой чаще всего следил. Бывший губернатор рассказал про рост промышленности, открытие детских садов и школ, удвоившееся число туристов – а это народ придирчивый, куда попало, где некрасиво, не поедут.

«Кто не работает, тот не ошибается. Главное – что есть результаты. Не видит их только необъективный и ангажированный человек. Слава богу, таких людей у нас минимальное количество. Ничего нельзя было бы сделать, если бы не поддержка настоящих петербуржцев», – заключил экс-губернатор Санкт-Петербурга.

После этого гости отправились на торжественный фуршет в кулуарах Мариинского дворца. Спустя полтора часа корреспондент «Фонтанки» встретил Георгия Полтавченко в коридоре и поинтересовался, не скучает ли он по прежнему месту: «Вы знаете, это такая должность – скучать невозможно, она всегда со мной».

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»