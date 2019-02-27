Смольный запроектирует веломаршрут от Славянки до Царского Села

По заказу Городского центра управления парковками начинается проектирование велодорожек, которые соединят район Славянка с ж/д станцией Царское Село. Проложить их хотят в следующем году.

Как сообщает 27 февраля КРТИ, веломаршрут протяженностью порядка 2,6 км будет начинаться от Галицкой ул., проходить по Промышленной ул., Сетевой ул. и по шоссе Подбельского до Новодеревенской ул. Согласно сайту госзакупок, выполнять работы по проектированию будет ИП Семенова Наталья Викторовна за 2,3 млн рублей. Закончить подрядчик должен до конца октября 2019 года. Строительство велодорожек запланировано на 2020 год.

В прошлом году жители Пушкинского района пытались реализовать проект с помощью программы «Твой бюджет». Однако стоимость превысила лимит финансирования в рамках программы, так что проект просто включили в адресную инвестиционную программу. В нынешнем году порядка 200 заявок «Твоего бюджета» относились к развитию велоинфраструктуры. Ранее именно таким образом были выбраны веломаршруты на Фонтанке и на Большом проспекте Васильевского острова.