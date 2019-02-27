Главный мужской вопрос

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Согласно мнению врачей-урологов, существует прямая взаимосвязь между возрастом мужчины и ростом процентного соотношения пациентов с диагнозом аденома предстательной железы.

«Как правило, в 50 лет – этому заболеванию подвержены 50% мужчин, в 60 лет – 60%, в 70 лет -70%», – комментирует Щербаковский Евгений Зиновьевич, к.м.н., врач-уролог высшей категории Американской Медицинской Клиники. – За более чем десятилетний стаж работы, могу отметить, что мужчины предпочитают терпеть боль и неудобства при учащенном мочеиспускании малыми порциями, не обращать внимание на вялую струю мочи, проводить медикаментозное лечение, обосновывая это «условным» удобством временного решения ситуации. Как мы знаем, нет ничего более постоянного, чем временное».

Со временем таблетки становятся малоэффективными и остро встает вопрос о выборе нового способа лечения. Актуальность возрастает в период межсезонья, а также среди тех пациентов, кто употребляет спиртные напитки.

«Не стоит откладывать визит к урологу. Тем более, что сейчас для первичных пациентов в АМК этот прием проводится без оплаты*. Все, что необходимо сделать, до конца марта записаться на прием по телефону 740-20-90, – рассказал Щербаковский. – Сегодня операция представляет собой эндоскопическую процедуру по удалению разросшейся ткани предстательной железы без разрезов и проколов. Проводится под анестезией и после пяти дней нахождения в стационаре клиники пациента выписывают».

Для записи на бесплатный* первичный прием к Евгению Зиновьевичу Щербаковскому с установленным диагнозом аденома предстательной железы, необходимо позвонить по телефону (812) 740-20-90.

*Сроки акции: с 1.03.2019г по 28.03.2019г. Организатор акции: ООО «Американская Медицинская Клиника», ИНН 7826141914 / ОГРН 1027810324915. Юридический адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 78, лит. А, оф. 24. Подробнее с уловиями акции можно ознакомиться по тел. (812) 740-20-90

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