Пилотная «умная» остановка уходит с Невского проспекта, не дождавшись массового применения

Остановочный павильон на Невском проспекте, оборудованный удлиненной скамейкой, системой видеослежения, электронным информационным табло, восемью портами для подзарядки мобильных устройств и бесплатным wi-fi, будет демонтирован в марте. Об этом «Фонтанке» 27 февраля сообщил Антон Червинский, директор севастопольской компании «Городские инновации», которая владеет павильоном.

«Да, действительно, вынуждены убрать нашу умную остановку с Невского проспекта. Мы инвестировали около 5 млн рублей в этот эксперимент, 3 года не сдавались и вели интенсивную «бумажную» работу, но проект заглох. Потому что против него выступает рекламное лобби Петербурга. Мы создаем им конкуренцию и неудобство для работы. Вот нам и не дали возможность работать на этом рынке. Мы не просили ни копейки бюджетного финансирования, от города нужны были лишь разрешения на размещение умных установок и рекламных конструкций при них, однако комитет по печати всячески сопротивлялся. Нам очень пытались помочь в комитете по транспорту, потому что там оценили нашу идею, но в итоге их усилий оказалось недостаточно», – рассказал «Фонтанке» Червинский.

Он также добавил, что власти предложили вариант с размещением остановок через процедуру торгов. Компания была готова участвовать в них, но комитет по печати так и не согласился в документации твердо зафиксировать необходимость установки именно «умного» павильона. «Чиновники оказались готовы ограничиться формулировкой «могут быть установлены», что автоматически обозначает: «а могут и не быть». Невооруженным глазом видно, что в нынешнем своем виде торги на рекламные конструкции сделаны исключительно для крупных игроков», – отметил он.

Ранее «Фонтанка» писала о том, как инновация споткнулась об условия конкурсов по размещению рекламных конструкций. Напомним, что в качестве пилотного проекта «умная» остановка появилась на Невском проспекте после форума Smart Transport в мае 2016 года, когда получила одобрение городской администрации. Предполагалось, что к чемпионату мира по футболу появится сотня таких остановок, но с реализацией чиновники не справились.