Туктамышева о непопадании на чемпионат мира: Внутри меня жила маленькая девочка, которая наивно верила. Вы убили ее

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала непопадание в основной состав сборной России для участия в чемпионате мира в Японии с 19 по 24 марта.

«Внутри меня все еще жила маленькая девочка, которая наивно верила. Вы убили ее. Но я боец, поэтому вернусь», – написала Туктамышева в своем твиттере.

Напомним, ранее Федерация фигурного катания на коньках России внесла изменения в заявку национальной команды для выступления на чемпионате мира. Изначально в основу входили три фигуристки — Станислава Константинова (Петербург), Алина Загитова (Москва) и Софья Самодурова (Петербург). Однако ожидалось, что Константинову заменит или серебряная призерка Олимпиады-2018 Евгения Медведева, или Елизавета Туктамышева, занявшая третье место в финале Гран-при – 2018. В итоге выбор пал на Медведеву, единственным успехом которой в сезоне стала победа в финале Кубка России.

Константинова отправится выступать на Универсиаду в Красноярске.