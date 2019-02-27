Горы денег хотели сжечь в Москве. Их связывают с делом сенатора Арашукова

В Москве неизвестные пытались поджечь набитый валютой склад. Тонны купюр поддались огню отчасти.

Как стало известно «Фонтанке» 27 февраля, костер из денег в одном из складских помещений столицы сложили в день обысков по делу сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.

По данным нашего издания, в последних числах января неизвестные завезли на склад несколько тонн груза. Им оказались пачки валютных банкнот. Чтобы выложить гору денег, пришлось пользоваться погрузчиком-манипулятором.

Из валюты хотели сделать костер, ее подожгли в нескольких местах. Деньги обгорели отчасти, основная часть хранилища спасена. Рауф Арашуков арестован 30 января 2019 года. По версии следствия, он причастен к убийствам лидера молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и претендента на пост премьера Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в 2010 году.

Сенатора не считают самым состоятельным в семье. Его отец, советник гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, обвиняется в хищении газа на 30 млрд рублей.

После ареста Арашуковых их окружение начало спешно избавляться от активов. Квартира на Песочной набережной в Петербурге, например, была выставлена на продажу за 99 млн рублей. Ее интерьеры совпали с жильем, в котором СК проводил обыск по делу Арашуковых.

Через несколько дней после ареста сенатора московская пресса написала, что у него нет денег даже на продукты.