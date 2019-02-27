Алешковский решил вернуть платиновый статус в бонусной программе «Аэрофлота» через суд

Директор издания «Такие дела» Митя Алешковский обратился с иском против авиакомпании «Аэрофлот». Документ зарегистрирован в Пресненском суде Москвы 27 февраля.

В заявлении Алешковский просит восстановить счет бонусной карты «Аэрофлота», а с ним – уровень счета подарочной карты, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря суда.

Алешковский опубликовал 16 ноября 2018 года документ, в котором сообщалось, что сотрудникам «Аэрофлота» запрещается пользоваться смартфонами в офисах компании. Фото журналист сопроводил комментарием «Савельев окончательно головой поехал». Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев посчитал такую ремарку хамством. Позже Алешковский извинился, но спасти накопленные бонусы ему не удалось — платиновый статус карты был утрачен.