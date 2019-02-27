"Сэндвич" с бронетехникой: в Курске два БТР зажали четыре гражданские машины

Проезд военной техники по улицам Курска днем 27 февраля завершился массовой аварией. Четыре гражданских автомобиля, в том числе такси, оказались зажаты между двумя бронетранспортерами.

Необычный «паровозик» собрался на улице Добролюбова, в районе перекрестка с улицей Красной Армии, сообщают очевидцы в группе «АВТОКАДР_46». Между двумя БТР оказались Hyundai Solaris «Яндекс.Такси», легковушка Audi, отечественная «Лада» и кроссовер Volkswagen. Особенно досталось первому и последнему, оказавшимся по краям.

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По информации газеты «Курская правда», автомобилисты вклинились между бронемашинами, а водитель второго БТР не успел быстро затормозить, въехал в такси и далее собрал весь паровозик до первой бронемашины. Техника следовала колонной в одну из курских воинских частей, сообщает «Курск сегодня».

В результате аварии никто не пострадал, добавляют местные СМИ со ссылкой на МЧС региона.

Перегон военной техники по улицам для жителей Курска – зрелище привычное. Как и ЧП с курьезами. «У нас все время какая-то беда с военной техникой)) Думаю, водила БТР даже не видел перед собой «Соляриса», угла обзора вниз у него нет», – комментирует произошедшее участник группы «ВКонтакте» Александр. «Это Курск!!! То танки на боку лежат, то прессуют БТРы гражданские машины», – добавляет Настя. В августе 2018 года во время парада военной техники в Курске уронили набок танк Т-34: он заехал на трал, но не удержался на нем.

Видео: YouTube/Media City