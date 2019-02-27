Геологическая служба США: Почти 200 тысяч жителей Калифорнии пострадают при извержении крупнейших вулканов

В Америке геологическая служба оценила вероятность извержения крупнейших вулканов страны, отметив, что такая опасность неизбежна, хотя и маловероятна в ближайшие годы.

В Калифорнии находятся 7 действующих вулканов, которые в случае извержения угрожают жизни 200 тысяч человек. За тысячу лет на территории штата произошли около десяти сильных извержений. Об этом сообщается в отчете ведомства.

Вероятность извержения в ближайшие 30 лет оценили менее чем в 20%. Однако вулканическая активность неизбежна в будущем, а опасность такого развития событий недооценивается, указывают геологи.

Самым опасным считается стратовулкан Шаста в системе Каскадных гор высотой 4317 метров, в районе расположения которого проживают почти 103 тысячи человек. На втором месте по опасности – супервулкан Лонг-Валли, который в случае извержения угрожает 63 тысячам человек.