Самосвал разорвал «Транспортер» на Мурманском шоссе. Погибли трое

Смертельное ДТП случилось днём 27 февраля на автодороге «Кола» (Мурманское шоссе) в Волховском районе Ленинградской области.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, около 15:17 на 112-м клометре трассы столкнулись встречные микроавтобус Volkswagen Transporter и самосвал MAN c полуприцепом.

На месте скончались водитель «Фольксвагена» и два его пассажира. Водитель самосвала получил травмы средней степени тяжести.

«Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОБ ДПС №2 ГИБДД уточняет, что и погибшие, и пострадавший – мужчины. По предварительной версии, на полосу встречного движения выехал водитель «Фольксвагена».

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уточнили, что покрытие на дороге в момент аварии было сухое, претензий к дорожным органам нет.

Напомним, накануне в том же Волховском районе на трассе Вологда – Новая Ладога, отходящей от «Колы», погиб человек также из-за выезда на встречную полосу. Его «Фольксваген Амарок» частично ушёл под фуру.