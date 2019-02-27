Детство на берегу залива: здравоохранение

Мы завершаем нашу серию обзоров, касающихся инфраструктуры юго-западной части Петербурга – пожалуй, одного из самых удобных и комфортных районов города. В заключительном материале мы расскажем о том, как обстоят дела со здравоохранением в районе.

LEGENDA Intelligent Development

Город в городе на берегу залива вот уже 10 лет район активно застраивается комплексами комфорт-класса, и в ближайшие годы пополнится очередными проектами. Один из ярких и интересных – smart-комплекс «LEGENDA Героев», который представляет собой полноценный жилой квартал с собственной инфраструктурой. В проекте представлены востребованные решения предыдущих проектов компании, а также новинки, отвечающие запросам современного покупателя.

Уже по традиции LEGENDA предусмотрела общую внутридомовую территорию, которая представляет собой три закрытых двора с площадками для детских и командных игр, спортивными зонами, местами для отдыха жителей разных возрастов.

Инфраструктура Южно-Приморской части Петербурга насыщена детскими учреждениями дошкольного, общего и дополнительного образования. Они расположились как в границах квартала «Балтийская Жемчужина», так и за его пределами – в соседних кварталах Юго-запада, расположенных от берега Финского залива до проспекта Маршала Жукова, а также округе Сосновая Поляна.

Здоровье

За справками, прививками, анализами и медицинской помощью родители смогут обратиться в 11 ближайших муниципальных и частных детских медицинских учреждений. Так, для начала можно будет обратиться в кабинет врача педиатра общей практики, после чего получить направление к нужному специалисту.

Узкие специалисты и педиатрическая служба принимают детей и подростов в различных поликлинических отделениях Кировского района, а также в многопрофильной современной больнице Красносельского района. Больница оснащена современными технологиями диагностики и реабилитации маленьких пациентов.

Детские стоматологи работают при детской поликлинике, в Красносельской больнице и в десятках частных стоматологических клиниках квартала «Балтийская жемчужина».

Положительное отличие квартала «Балтийская жемчужина» с точки зрения детской медицины – здесь нет стандартной для новых районов нехватки врачей узкой специализации и диагностического оборудования. К слову, в том же smart-комплексе «LEGENDA Героев», где на первом этаже застройщик предусмотрел коммерческие помещения, после заселения домов могут открыться не только магазины, рестораны, пекарни, но и медицинский центр или иные лечебно-профилактические учреждения.

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development

Legenda Героев – застройщик ООО "Легенда-Инвест", проектная декларация на сайте geroev.legenda-dom.ru/dokumentatsiya.