Совладелец ГК «Город» Максим Ванчугов вышел из СИЗО. По делу дольщиков он отсидел 3 года 4 месяца

Совладелец группы компаний «Город» Максим Ванчугов освобожден из-под стражи. Санкт-Петербургский городской суд решил, что он вдоволь натерпелся от волокитного следствия.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, меру пресечения на домашний арест Ванчугову изменили 27 февраля, хотя следствие просило продлить стражу до самого лета.

«Суд принял во внимание, что в ходатайстве следователя не содержится убедительных доводов о том, что иная мера пресечения не обеспечит интересы правосудия и надлежащее поведение Ванчугова на данной стадии производства по уголовному делу, а также его явку в следствие и в судебное заседание при рассмотрении дела по существу», – уточнили в пресс-службе.

Ванчугова заключили под стражу в октябре 2015 года. Следствие просило подержать его подольше, чтобы ознакомить с 800 томами дела. В нем собраны два эпизода особо крупного мошенничества (статья 159 УК), четыре эпизода растраты (статья 160 УК) и незаконное создание юридического лица (статья 173.1 УК).

По мнению следствия, свои квартиры по вине Ванчугова не получили дольщики жилкомплексов «Морская звезда», «Ленинский парк» и «Прибалтийский». В деле фигурирует ущерб – 1,2 млрд рублей, вложенных в стройку тремя тысячами семей.

В ноябре 2018 года налоговая служба подала на банкротство «Города». В январе 2019-го в предбанкротном состоянии оказался и сам Максим Ванчугов.