«Туарег» с ребёнком в Краснодаре опрокинул скорую с ребёнком. Кульбит попал на видео

Семь человек, в том числе двое маленьких детей, пострадали в результате ДТП с участием кареты скорой помощи 27 февраля в Краснодаре.

Как сообщают местные СМИ, например «Блокнот Краснодар», на пересечении улиц имени Дзержинского и Стахановской столкнулись Volkswagen Touareg и скорая, двигавшаяся с включенными проблесковыми маячками. От удара она опрокинулась. Момент ДТП зафиксировал автомобильный регистратор очевидца: видно, как фургон пару раз подскакивает и заваливается набок.

По предварительным данным, травмы получили семь человек. Пятеро были госпитализированы из автомобиля скорой помощи: трое медиков и женщина с 11-месячным ребенком. В «Туареге» пострадали женщина и ребёнок в возрасте 2,5 года.

«За рулём автомобиля сидела девушка, а на заднем сиденье сидел ребёнок лет 5. Скорая ехала с мигалками», – пишет Нина в группе «Типичный Краснодар» «ВКонтакте».

22 февраля в белорусском городе Бобруйске три человека пострадали в ДТП со скорой, которая везла в больницу роженицу. Женщина после аварии благополучно родила мальчика. Момент удара также попал на видео.