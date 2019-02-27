Происшествия
«Туарег» с ребёнком в Краснодаре опрокинул скорую с ребёнком. Кульбит попал на видео
Семь человек, в том числе двое маленьких детей, пострадали в результате ДТП с участием кареты скорой помощи 27 февраля в Краснодаре.
Как сообщают местные СМИ, например «Блокнот Краснодар», на пересечении улиц имени Дзержинского и Стахановской столкнулись Volkswagen Touareg и скорая, двигавшаяся с включенными проблесковыми маячками. От удара она опрокинулась. Момент ДТП зафиксировал автомобильный регистратор очевидца: видно, как фургон пару раз подскакивает и заваливается набок.
По предварительным данным, травмы получили семь человек. Пятеро были госпитализированы из автомобиля скорой помощи: трое медиков и женщина с 11-месячным ребенком. В «Туареге» пострадали женщина и ребёнок в возрасте 2,5 года.
«За рулём автомобиля сидела девушка, а на заднем сиденье сидел ребёнок лет 5. Скорая ехала с мигалками», – пишет Нина в группе «Типичный Краснодар» «ВКонтакте».
Сегодня, 27 февраля около 10:25 на пересечении улиц: Дзержинского/Стахановкая, водитель «Volkswagen Touareg» протаранил экипаж медиков, от удара Скорая перевернулась! . Очевидец сообщает, что врачи были «на выезде» и у них в кабине находился госпитализированный ребенок. – Предположительно, пострадали 6 человек. . На месте аварии работают пожарные, полиция, а также медики, но уже другие.. . Также сообщается, что причина Дтп может быть в том, что водитель «VW» при проезде перекрестка, просто не заметил Скорую, которая ехала с маячками и включенной сиреной. . Видео от подписчика. #ЧпКраснодар #Краснодар #Мама #Дети #Ребенок #Кубань #СкораяПомощь
Публикация от ЧП Краснодар™ (@chp_krd)
22 февраля в белорусском городе Бобруйске три человека пострадали в ДТП со скорой, которая везла в больницу роженицу. Женщина после аварии благополучно родила мальчика. Момент удара также попал на видео.