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Бизнес
27.02.2019 16:44
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Производитель алкорамок, которые вычисляют пьяниц за 1 секунду, открыл линию в Петербурге

Компания «Лазерные системы» открыла производство в петербургской особой экономической зоне «Нойдорф» в Стрельне. В числе прочего компания разработала бесконтактные экспресс-алкотестеры – «алкорамки». Они позволяют определить наличие паров этилового спирта в выдохе человека за 1 секунду и делать массовые проверки в автоматическом режиме. Они могут использоваться, например, на проходных предприятий.

«В новый производственный комплекс компания вложила около 400 млн рублей, – сообщили 27 февраля в Комитете по промышленной политике и инновациям. – Сегодня здесь трудятся более 180 человек. Планируется, что к 2025 году численность сотрудников увеличится в два раза. На предприятии полный цикл производства: от научных разработок до серийного выпуска продукции. Мощные лазеры, оборудование и технологии используют в космических разработках и в авиации, в метеорологии и экологическом мониторинге, в обеспечении безопасности».

«Лазерные системы» были одним из первых резидентов особой экономической зоны «Санкт-Петербург» в 2007 году. За последние пять лет прибыль компании увеличилась более чем в три раза, налоговые отчисления – в пять раз, выросла заработная плата – она сейчас превышает среднюю по экономике города.

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