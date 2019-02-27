Семейный подряд по государственному заданию. Обвиненный в хищении 38 млн глава «Волго-Балта» продвигал фирму своей дочери

В Петербурге в суд передано дело о хищении 38 млн рублей функционерами Волго-Балтийского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства. Многолетний руководитель Владимир Николаев замечен за продвижением коммерческих интересов своей дочери.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Николаев обвинен в четырех эпизодах растраты на общую сумму 37 млн 911 тыс рублей. Пособниками в двух эпизодах следствием сочтены его подчиненные из Новгородского филиала Виктор Силкин и Андрей Додриков.

По версии обвинения, в 2013 – 2014 годах Николаев, занимавший должность руководителя «Волго-Балта» с 2008-го, получал государственные задания от Росморречфлота на капитальный ремонт объектов «Судовой ход реки Волхов и Ловатского бара» Новгородской области и «Судоходные трассы Водораздельного канала» Вологодской области. Работы могли проводить филиалы «Волго-Балта», но для хищений якобы была использована схема с «прокладками». Учреждение Николаева заключало госдоговоры с коммерческими организациями, а те брали филиалы «Волго-Балта» на субподряд и выполняли работы на меньшую сумму. Разница похищалась.

В одной из компаний, задействованных в цепочке, «Научно-производственное предприятие «Фортекс», работала дочь Николаева. Председателем второй организации, «Гидротехник», был Додриков, одновременно получавший зарплату в «Волго-Балте» в качестве инженера штатов аппарата управления Новгородского района водных путей и судоходства.

Силкину и Додрикову вменили пособничество в растрате 10,1 млн рублей – по двум госдоговорам.

Владимиру Николаеву 61 год. В октябре 2018 года его назначили советником руководителя «Волго-Балта».