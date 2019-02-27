Глава минтранса Египта подал в отставку после пожара на вокзале в Каире

Министр транспорта Египта Хишам Арафат Махди Ахмед подал в среду в отставку после катастрофы с поездом на центральном железнодорожном вокзале в Каире, в результате чего погибли около 30 человек. Об этом сообщило издание Al-Watan.

По поступающей информации, премьер-министр страны Мустафа Мадбули отставку принял.

На железнодорожном вокзале «Рамзес» в Каире, столице Египта, утром 27 февраля поезд сошел с рельсов и вспыхнул. По предварительным данным, сообщает издание «Шурук-ньюз», погибли как минимум 24 человека, пострадавших около 50.

По информации источника издания, поезд вышел из цеха технического обслуживания, набрал скорость и врезался в бетонную конструкцию, после чего начался пожар. Здание частично обрушилось, на вокзале началась паника. Экстренные службы оцепили территорию и эвакуировали людей.