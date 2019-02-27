Дома в «Новом Сертолово» поставлены на кадастровый учет

ГК «КВС»

Группа компаний «КВС» получила кадастровый номер для жилого дома в микрорайоне «Новое Сертолово», расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, улица Мира, дом №11, корпус 3.

Кадастровый номер: 47:08:0103002:5242

В МФЦ при подаче заявления на регистрацию прав собственности необходимо сделать ссылку на пакет с Учредительными документами застройщика. О постановке остальных домов в ЖК «Новое Сертолово» на кадастровый учет будет сообщено дополнительно.

Группа компаний «КВС» – инвестиционно-строительный холдинг, эксперт в области жилищно-гражданского строительства, один из крупнейших застройщиков Санкт Петербурга. ГК «КВС» работает в Санкт-Петербурге больше 15 лет. За эти годы построено более 1 миллиона квадратных метров недвижимости. 15 тысяч семей живут в домах, построенных «КВС».

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)