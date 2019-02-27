В Петербурге местные жители устроили самосуд над 13-летним насильником. Жертвой стала его годовалая сестра

В Петербурге годовалая девочка подвергалась сексуальному насилию со стороны 13-летнего брата. Первыми об этом узнали местные жители и устроили самосуд. Детский омбудсмен рассказала о прижигании сигаретами и пытках электрошокером.

Возбуждение уголовного дела по статье 115 УК «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия» 27 февраля подтвердил Следственный комитет.

По версии следствия, школьника избили в ночь на 19 февраля знакомые его матери. Они застали мальчика за нетрадиционным общением с сестрой и наказали.

Следственный комитет и аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге по-разному освещают самосуд. «Два местных жителя после распития спиртных напитков с матерью школьника нанесли ему несколько ударов руками и ремнем, причинив ссадины и гематомы», – заявляет СКР.

В аппарате уполномоченного сообщают другое: «Приятели матери начали избивать и пытать школьника, после чего он признался в сексуальных домогательствах к девочке. Избитый находится детской больнице. У него диагностировано сотрясение, множественные ушибы, ожоги от сигарет и электрошокера».

Мальчика в больницу 19 февраля отвез дедушка. Девочку тоже госпитализировали и проверили на повреждения сексуального характера. В аппарате уполномоченного уточнили, что характерных травм у нее не нашли. В Следственном комитете подтвердили регулярность надругательств: «Установлены факты неоднократного совершения подростком действий сексуального характера в отношении младшей сестры. С учетом того, что он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, будут приняты меры профилактического характера».

Умалчивание в течение недели эпизода с детским насилием в СКР оправдывают моралью: «ГСУ СК по Санкт-Петербургу не предавались гласности сведения о проводимых по фактам совершения преступлений в отношении детей процессуальных действий по этическим мотивам».

Подозреваемые в самосуде не задержаны. Личность одного следствию известна, второго – устанавливают, уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ГСУ СК Петербурга. Дело по избиению школьника возбуждено полицией Фрунзенского района лишь накануне и передано в СК только после шумихи.

После госпитализации детей возбуждено еще одно уголовное дело – по статье 156 УК «Неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Их мать вела асоциальный образ жизни. Школьника и девочку из семьи изъяли. На профилактическом учете семья, живущая в квартире на Будапештской улице, состояла более года. Чиновников из опеки и попечительства и учителей школы, в которой учился мальчик, проверят на халатность.

В администрации Фрунзенского района на запрос «Фонтанки» не ответили.