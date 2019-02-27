Минэкономразвития РФ создало департамент туризма

В Минэкономразвития России созданы департамент правовых основ цифровой экономики и департамент туризма, сообщила пресс-служба ведомства 27 февраля.

«Приказом министра экономического развития Максима Орешкина в структуре Минэкономразвития России созданы департамент правовых основ цифровой экономики и департамент туризма», – говорится в сообщении МЭР.

Одна из задач нового департамента туризма – смягчение визового режима, совершенствование механизмов защиты российских туристов за рубежом и способов повышения качества гостиничных услуг.

«В числе ключевых задач департамента туризма – определение ориентиров стратегического развития национальной индустрии туризма, выработка подходов к формированию целостного национального туристского продукта и его продвижению на внутреннем и внешнем рынках, развитие туристской и сопутствующей инфраструктуры до качественно нового уровня, расширение мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере туризма, совершенствование законодательства, в частности снятие излишних визовых барьеров, совершенствование механизмов защиты российских туристов за рубежом и механизмов повышения качества предоставления гостиничных услуг», — отметили в министерстве.

11 февраля в ходе представления новой главы Ростуризма Зарины Догузовой глава МЭР Максим Орешкин заявил, что в Министерстве экономического развития будет создан новый департамент, работа которого будет посвящена задачам в сфере туризма.