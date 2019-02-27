Если с шариками зажигают, значит это кому-нибудь нужно

18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +1
$ 65.76р
74.82р
16:06 27.02.2019
Расширенный поиск

Особое мнение / Евгений Вышенков

все авторы
Андрей Константинов
Александр Горшков
Евгений Вышенков
Георгий Полтавченко
Лев Лурье
Борис Вишневский
Олег Басилашвили
Александр Беренда
Александр Боровский
Александр Карпов
Александр Кузьмин
Александр Покровский
Александр Почуев
Александр Ткаченко
Александр Урицкий
Александра Медведева
Алексей Лепорк
Алина Циопа
Анатолий Несмиян
Андрей Анохин
Андрей Дмитриев
Андрей Заостровцев
Андрей Захаров
Андрей Курпатов
Андрей Лебедев
Андрей Мартьянов
Андрей Меньшенин
Андрей Могучий
Андрей Нелидов
Анна Невская
Антон Мухин
Арсений Афиногенов
Борис Кузнецов
Борис Подопригора
Вадим Клювгант
Вадим Тюльпанов
Валентина Матвиенко
Валерий Зинченко
Валерий Федотов
Василий Кичеджи
Вера Камша
Виталий Милонов
Владимир Чуров
Владимир Яковлев
Владлен Чертинов
Галина Леонтьева
Георгий Сатаров
Григорий Кунис
Григорий Явлинский
Даниил Коцюбинский
Денис Коротков
Дмитрий Карпушин
Дмитрий Синочкин
Дмитрий Травин
Евгений Зеленев
Евгений Хакназаров
Екатерина Галанова
Елена Грачева
Елена Зеликова
Елена Киселева
Елена Таранущенко
Жанна Зарецкая
Иван Арцишевский
Иван Шаховской
Игорь Албин
Игорь Дивинский
Игорь Шушарин
Ирина Тумакова
Константин Добрынин
Константин Ранкс
Константин Серов
Красимир Врански
Лев Годованник
Максим Левченко
Максим Резник
Марианна Баконина
Мария Ромейко-Гурко
Мария Элькина
Михаил Амосов
Михаил Бродский
Михаил Веллер
Михаил Гончаров
Михаил Лабковский
Михаил Трофименков
Надежда Кеворкова
Наталья Шатихина
Ника Стрижак
Никита Явейн
Николай Буров
Николай Нелюбин
Оксана Дмитриева
Олег Мухин
Павел Котляр
Ринат Умяров
Светлана Савинова
Семён Довжик
Сергей Виватенко
Сергей Шелин
Станислав Белковский
Татьяна Протасенко
Фабио Мастранжело
Федор Погорелов
Филипп Кулин
Юрий Грымов
Юрий Мамин
Юрий Новолодский
Евгений Вышенков
Заместитель главного редактора "Фонтанки.ру".
27.02.2019 15:57
Печать

Если с шариками зажигают, значит это кому-нибудь нужно

Обрушить бизнес на веселящем газе – реально. Только не надо про «закись азота», что не внесена в опасный реестр. Есть такие цифры - «два, три, восемь».

На Думской, Манежке, Лиговке, Южной дороге – читай в местах концентрации ночного молодежного веселья – не хочешь, а попробуешь вдохнуть веселящий газ из надувного шарика. То, что сегодня внимание на эту моду обратили благодаря «БМВ Х6», погубившему двух человек на Невском, – случайность.

Могучий своей медийностью Виталий Милонов еще несколько лет назад обращался в полицию Петербурга «за содействием в пресечении продажи закиси азота». Ему ответили: «в настоящее время вещество «закись азота» не внесено в Реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ». Писали другие, в том числе молодежный активист Антон Чернышев – итог тот же.  И сегодня ничего не изменилось.


Для просмотра в полный размер кликните мышкой

– Закись азота охлаждается при взаимодействии с кислородом, то есть самостоятельное вдыхание его уже само по себе небезопасно — есть риск отека легких от переохлаждения. Кроме того, закись азота вытесняет из крови кислород, а соответственно у мозга начинается кислородное голодание. В перспективе так можно приобрести слабоумие. В силу того, что «веселящий газ» вызывает состояние эйфории, человек может привыкнуть к нему, так формируется зависимость, – предсказал автору его знакомый анестезиолог с 20-летний стажем. 

Дальше уже вопросы к общественному восприятию – нравится ли взрослым новый вид «клея «Момент».

Юристы занимают неповоротливую позицию: нельзя наказать предпринимателя за продажу бутылки водки водителю. Бесспорно. А за водку с метиловым спиртом, после которой человек слепнет? Метиловый спирт ведь тоже не запрещен, продается – заливай себе в бачок омывателя.

Представим, что царь поставил мне задачу найти и посадить на кол тех, кто продал «шарики» арестованному уже Касымову. Понятно, что освидетельствование на Боровой не даст заключения о закиси азота. У него в крови нашли остатки наркотика и все. Но его показания есть. А у меня, кроме поставленной задачи, имеется ресурс. 

Подробно допросим, сфотографируем торговцев, предъявим фото, опознаем. Дальше закупимся у них шариком, задержим, опечатаем, проведем экспертизу газа. И не будет того специалиста, кто распишется в безвредности вещества. Вот тебе и статья 238 УК РФ – «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». 

Смотрим третью часть нормы – «… повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц наказывается лишением свободы до десяти лет. Заметим, что часть шестая статьи 264 УК – «нарушение правил дорожного движения в состоянии наркотического опьянения, повлекшее смерть двух и более лиц» – до девяти лет. Так, в теории продавцу надо давать больше, чем Касымову. Перебор, конечно, но на практике на первую часть 238-ой – до двух лет, наторговать реально.             

Поставим проблему наоборот – я сам хочу зарабатывать на шариках. Встаю на машине в гуще баров, вытаскиваю для рекламы несколько шариков из окна. Вскоре ко мне подъезжают постовые Центрального района и советуют исчезнуть. Я им, мол, вокруг несколько экипажей с шариками неплохо так себя чувствуют. Вон, например, на углу Грибоедова и Ломоносова вечно стоит подержанный черный  «Мерседес» с регионом «82». Они: «Гражданин непонятливый, пройдемте». И мучительно долго в дежурной части на меня составляют протокол по статье 14.1 Административного кодекса за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения. 

Согласно беглому опросу знатоков этого ремесла, с машины в хорошую ночь поднимают от 50 до 70 тысяч рублей. Есть чем делиться за месяц. Об этом сюжете прекрасно осведомлен начальник 28 отдела полиции подполковник Алексей Шабанов. Он же хозяин вверенной ему территории.    

Есть еще рычаги. Откуда-то газ в баллонах достают. В защиту производителей стоит сказать, что на мое предложение заводу в Вологодской области с пожеланием купить те же баллоны по десять литров пищевого азота, ответили отказом. Для начала там захотели рассмотреть заявку и понять цель покупки. На всех аналогичных производствах одинаковый алгоритм. Так что, бухгалтерию некоторых можно проверить. 

Внутренние мотивации: владельцам заведений соседство газа вредно для выручки. Юноши за 150 рублей доходят до кондиции и не берут алкоголь. В наше вегетарианское время охранники, что стоят на дверях, не готовы доходчиво разъяснять продавцам буржуазную политику, согласно которой газ вредит здоровью. В 90-х братва, крышующая бары, за один вечер, умело работая бейсбольной битой, покончила бы с продвижением вредной привычки.

По моей информации, после трагедии на Невском правовое управление ГУ МВД инициировало создание комиссии по «газу» в Законодательном собрании города. Предчувствие – все там умрет на том юристе, кто опять пойдет кружить про «невнесенное в реестр». 

Остается даже не думать, а захотеть, чтобы после первой жертвы по 238-ой статье остальным стало скучно. Можно дальше двигаться в русле старой присказки наперсточников – «шарик найдешь – в ресторан пойдешь» и так до следующих новостей.  

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

Новости компаний
ГК «КВС»
27.02.2019 15:42

Группа компаний «КВС» приняла участие в Дне риэлтора

26 февраля в рамках Дня риэлтора Марианна Ивлева, начальник отдела маркетинга ГК «КВС», рассказала о новом проекте компании – первом в Санкт-Петербурге интернет-магазине квартир.
ГК «Эталон»
27.02.2019 14:47

Квартиры в рассрочку от Группы «Эталон»

Группа «Эталон» представила уникальное предложение по покупке квартиры в рассрочку. Согласно условиям программы, купить недвижимость в строящемся жилом комплексе можно с первоначальным взносом от 10% до 30% от стоимости квартиры. Остальная сумма распределяется в виде рассрочки на период до 6 лет.
ПСК
27.02.2019 12:17

Звёздный час «семейной ипотеки»

Государство намерено продлить льготную 6% ставку по ипотеке для семей, в которых появился второй или третий ребенок, на весь период кредитования.
OOO "Лидер Групп"
27.02.2019 11:47

Мартовское повышение цен в ГК «Лидер Групп»

11 марта 2019 года произойдет плановое увеличение стоимости квартир в жилом комплексе «Богатырь 3», возводимом компанией в Приморском районе Санкт-Петербурга.
МЕГА Парнас
27.02.2019 11:45

Катя Рок в проекте «Модные субботы» МЕГИ Парнас

2 марта в 17.30 в пространстве Scandinavian МЕГИ Парнас пройдет второе мероприятие проекта «Модные субботы» (0+).
СК «Полис Групп»
27.02.2019 11:17

ГК «Полис Групп» получила разрешение на ввод в эксплуатацию 3 очереди ЖК «Краски лета»

Госстройнадзор Ленинградской области выдал компании «Полис Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию домов 3-й очереди ЖК «Краски лета» в Мурино.
ПСК
27.02.2019 11:06

«ПСК» открывает продажи в ЖК Nobelius

Открыты продажи в ЖК Nobelius - доме бизнес-класса в историческом квартале Выборгского района Санкт-Петербурга. Строительство ведет группа компаний «ПСК».
ООО «Энфант»
27.02.2019 10:30

«Акушерство.ру» открывает первый самовывоз в Санкт-Петербурге

Интернет-магазин детских товаров «Акушерство.ру» открывает первый самовывоз в Санкт-Петербурге
ГК «Эталон»
26.02.2019 16:53

Группа «Эталон» открыла продажи квартир в секциях 14-16 ЖК «Эталон на Неве»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») открыла продажи квартир в секциях 14, 15 и 16 жилого комплекса «Эталон на Неве», который возводится по адресу: проспект Обуховской обороны, д. 70, корп. 2.
Жилой комплекс «Северная долина». Фото «Главстрой Санкт-Петербург»
26.02.2019 16:00

«Главстрой Санкт-Петербург» вошел в топ-3 девелоперов города

«Главстрой Санкт-Петербург» вошел в тройку крупнейших девелоперов Санкт-Петербурга по объемам продаж в 2018 году. Об этом говорится в исследовании проведенном организаторами федеральной премии UrbanAwards.
OOO "Лидер Групп"
26.02.2019 15:01

В ЖК YOGA компании «Лидер Групп» действует программа субсидированной ипотеки

В первых трех очередях жилого комплекса YOGA действует программа субсидированной ипотеки, разработанная девелопером совместно со Сбербанком.
«Аквилон Инвест»
26.02.2019 14:29

Три объекта «Аквилон Инвест» вышли в финал премии Move Realty Awards

За звание «Проект года комфорт-класса в Санкт-Петербурге» поборются ЖК «4YOU» и ЖК «КосмосSTAR» в Московском районе и малоэтажный ЖК «СолнцеPARK» в Пушкинском районе.