Если с шариками зажигают, значит это кому-нибудь нужно

Обрушить бизнес на веселящем газе – реально. Только не надо про «закись азота», что не внесена в опасный реестр. Есть такие цифры - «два, три, восемь».

На Думской, Манежке, Лиговке, Южной дороге – читай в местах концентрации ночного молодежного веселья – не хочешь, а попробуешь вдохнуть веселящий газ из надувного шарика. То, что сегодня внимание на эту моду обратили благодаря «БМВ Х6», погубившему двух человек на Невском, – случайность.

Могучий своей медийностью Виталий Милонов еще несколько лет назад обращался в полицию Петербурга «за содействием в пресечении продажи закиси азота». Ему ответили: «в настоящее время вещество «закись азота» не внесено в Реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ». Писали другие, в том числе молодежный активист Антон Чернышев – итог тот же. И сегодня ничего не изменилось.

– Закись азота охлаждается при взаимодействии с кислородом, то есть самостоятельное вдыхание его уже само по себе небезопасно — есть риск отека легких от переохлаждения. Кроме того, закись азота вытесняет из крови кислород, а соответственно у мозга начинается кислородное голодание. В перспективе так можно приобрести слабоумие. В силу того, что «веселящий газ» вызывает состояние эйфории, человек может привыкнуть к нему, так формируется зависимость, – предсказал автору его знакомый анестезиолог с 20-летний стажем.

Дальше уже вопросы к общественному восприятию – нравится ли взрослым новый вид «клея «Момент».

Юристы занимают неповоротливую позицию: нельзя наказать предпринимателя за продажу бутылки водки водителю. Бесспорно. А за водку с метиловым спиртом, после которой человек слепнет? Метиловый спирт ведь тоже не запрещен, продается – заливай себе в бачок омывателя.

Представим, что царь поставил мне задачу найти и посадить на кол тех, кто продал «шарики» арестованному уже Касымову. Понятно, что освидетельствование на Боровой не даст заключения о закиси азота. У него в крови нашли остатки наркотика и все. Но его показания есть. А у меня, кроме поставленной задачи, имеется ресурс.

Подробно допросим, сфотографируем торговцев, предъявим фото, опознаем. Дальше закупимся у них шариком, задержим, опечатаем, проведем экспертизу газа. И не будет того специалиста, кто распишется в безвредности вещества. Вот тебе и статья 238 УК РФ – «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Смотрим третью часть нормы – «… повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц наказывается лишением свободы до десяти лет. Заметим, что часть шестая статьи 264 УК – «нарушение правил дорожного движения в состоянии наркотического опьянения, повлекшее смерть двух и более лиц» – до девяти лет. Так, в теории продавцу надо давать больше, чем Касымову. Перебор, конечно, но на практике на первую часть 238-ой – до двух лет, наторговать реально.

Поставим проблему наоборот – я сам хочу зарабатывать на шариках. Встаю на машине в гуще баров, вытаскиваю для рекламы несколько шариков из окна. Вскоре ко мне подъезжают постовые Центрального района и советуют исчезнуть. Я им, мол, вокруг несколько экипажей с шариками неплохо так себя чувствуют. Вон, например, на углу Грибоедова и Ломоносова вечно стоит подержанный черный «Мерседес» с регионом «82». Они: «Гражданин непонятливый, пройдемте». И мучительно долго в дежурной части на меня составляют протокол по статье 14.1 Административного кодекса за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения.

Согласно беглому опросу знатоков этого ремесла, с машины в хорошую ночь поднимают от 50 до 70 тысяч рублей. Есть чем делиться за месяц. Об этом сюжете прекрасно осведомлен начальник 28 отдела полиции подполковник Алексей Шабанов. Он же хозяин вверенной ему территории.

Есть еще рычаги. Откуда-то газ в баллонах достают. В защиту производителей стоит сказать, что на мое предложение заводу в Вологодской области с пожеланием купить те же баллоны по десять литров пищевого азота, ответили отказом. Для начала там захотели рассмотреть заявку и понять цель покупки. На всех аналогичных производствах одинаковый алгоритм. Так что, бухгалтерию некоторых можно проверить.

Внутренние мотивации: владельцам заведений соседство газа вредно для выручки. Юноши за 150 рублей доходят до кондиции и не берут алкоголь. В наше вегетарианское время охранники, что стоят на дверях, не готовы доходчиво разъяснять продавцам буржуазную политику, согласно которой газ вредит здоровью. В 90-х братва, крышующая бары, за один вечер, умело работая бейсбольной битой, покончила бы с продвижением вредной привычки.

По моей информации, после трагедии на Невском правовое управление ГУ МВД инициировало создание комиссии по «газу» в Законодательном собрании города. Предчувствие – все там умрет на том юристе, кто опять пойдет кружить про «невнесенное в реестр».

Остается даже не думать, а захотеть, чтобы после первой жертвы по 238-ой статье остальным стало скучно. Можно дальше двигаться в русле старой присказки наперсточников – «шарик найдешь – в ресторан пойдешь» и так до следующих новостей.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»