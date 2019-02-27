Мадуро готов встретиться с Трампом

Президент Венесуэлы открыт для диалога с Соединенными Штатами. Об этом на сессии Совета ООН заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

«Почему бы не [устроить] личную встречу между президентом Трампом и президентом Мадуро?», – цитирует 27 февраля заявление Арреаса агентство Agence France-Presse.

#BREAKING Venezuela foreign minister calls for direct talks between Trump, Maduro in UN speech pic.twitter.com/otBPpMP9OW — AFP news agency (@AFP) 27 февраля 2019 г.

Венесуэльский МИД и ранее намекал на желание двухсторонних переговоров с США. Так, 25 февраля Арреаса заверил, что встреча Николаса Мадуро и Дональда Трампа помогли бы разрешить кризис в латиноамериканской республике. Сам Трамп ранее подчеркнул, что отказывается от разговоров со своим коллегой из Венесуэлы.