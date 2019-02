Мадуро готов встретиться с Трампом

Президент Венесуэлы открыт для диалога с Соединенными Штатами. Об этом на сессии Совета ООН заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

«Почему бы не [устроить] личную встречу между президентом Трампом и президентом Мадуро?», – цитирует 27 февраля заявление Арреаса агентство Agence France-Presse.

