Мадуро готов встретиться с Трампом
Президент Венесуэлы открыт для диалога с Соединенными Штатами. Об этом на сессии Совета ООН заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.
«Почему бы не [устроить] личную встречу между президентом Трампом и президентом Мадуро?», – цитирует 27 февраля заявление Арреаса агентство Agence France-Presse.
#BREAKING Venezuela foreign minister calls for direct talks between Trump, Maduro in UN speech pic.twitter.com/otBPpMP9OW— AFP news agency (@AFP) 27 февраля 2019 г.
Венесуэльский МИД и ранее намекал на желание двухсторонних переговоров с США. Так, 25 февраля Арреаса заверил, что встреча Николаса Мадуро и Дональда Трампа помогли бы разрешить кризис в латиноамериканской республике. Сам Трамп ранее подчеркнул, что отказывается от разговоров со своим коллегой из Венесуэлы.
Справка:
Массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро начались 21 января – спустя некоторое время после приведения его к присяге. После начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.