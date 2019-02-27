Лайнер из Петербурга, летевший в Краби, вынуждено сел на Урале. Виноваты Индия и Пакистан

Рейс авиакомпании AzurAir 7833 из Санкт-Петербурга в Краби, который развернули в небе над Самаркандом, приземлился в Екатеринбурге. За ним же последовал и рейс из столицы в Фукуок.

«Лайнеры авиакомпании Azur Air, летевшие рейсами Москва — Фукуок и Санкт-Петербург — Краби, направились в Екатеринбург в связи с закрытием воздушного пространства над Пакистаном, сообщает 27 февраля пресс-служба авиакомпании.

В аэропорту Кольцово E1.RU подтвердили, что оба лайнера уже сели в уральской столице.

Гражданские самолеты пришлось развернуть из-за того, что воздушная зона над приграничными областями Индии и Пакистана была закрыто для транзитных международных рейсов после осложнения обстановки в Кашмире. Индия уже подтвердила потерю своего МиГ-21 в воздушном бою с пакистанскими лётчиками. Этому предшествовала бомбардировка индийскими ВВС лагеря террористов на территории Пакистана. Премьер-министр страны уже призвал Индию решить конфликт в переговорах.