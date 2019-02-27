Группа компаний «КВС» приняла участие в Дне риэлтора

ГК «КВС»

26 февраля в рамках Дня риэлтора Марианна Ивлева, начальник отдела маркетинга ГК «КВС», рассказала о новом проекте компании – первом в Санкт-Петербурге интернет-магазине квартир.

Сервис появился несколько недель назад, но уже пользуется популярностью у клиентов. Заключена и зарегистрирована Росреестром одна сделка и несколько находятся на регистрации. По мнению экспертов, интернет-магазин квартир станет новым трендом на строительном рынке, который, возможно, будет более востребован, чем традиционные продажи.

Пока, на старте проекта, приобретать квартиры через интернет-магазин можно только при единовременной оплате, но в ближайшее время появится возможность оплачивать покупку в рассрочку от застройщика или с привлечением ипотечного кредита. Новая услуга компании проста в использовании: для приобретения квартиры необходимо зайти на сайт ГК «КВС» по адресу kvsspb.ru, выбрать понравившийся вариант, нажать клавишу «в корзину» и следовать подсказкам.

В этом году мероприятие проходило в Конгресс Холле гостиницы Холидей Инн. Для участников – профессионалов рынка организаторы подготовили насыщенную программу. Компания «КВС» оказала спонсорскую поддержку мероприятию.

Для справки.

Группа компаний «КВС» – инвестиционно-строительный холдинг, эксперт в области жилищно-гражданского строительства, один из крупнейших застройщиков Санкт Петербурга. ГК «КВС» работает в Санкт-Петербурге больше 15 лет. За эти годы построено более 1 миллиона квадратных метров недвижимости. 15 тысяч семей живут в домах, построенных ГК«КВС».

Справка о компании ГК "КВС"