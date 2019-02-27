Петербургскую фигуристку Станиславу Константинову убрали из состава на чемпионат мира в запас. Вместо нее поедет Медведева

Изменения произошли в составе сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира. Как сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках, единственная перестановка в сравнении с предыдущим списком произошла у женщин.

Вместо ранее заявленной петербурженки Станиславы Константиновой на чемпионат мира поедет москвичка Евгения Медведева, которая сейчас тренируется в Канаде. Константинова остаётся в запасных.

Из 27 членов тренерского совета федерации за Медведеву проголосовали 19 человек, за Туктамышеву – семь, один член совета воздержался.

Напомним, что чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 19 по 24 марта в Японии. По регламенту в заявке можно делать замены вплоть до первого дня соревнований.