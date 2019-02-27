За подержанные машины россияне заплатили триллионы

За 2018 год россияне потратили на автомобили с пробегом 2 триллиона 494 миллиарда рублей. Причем более 90% этой суммы пришлось на иномарки и только около 10% – на отечественные автомобили.

По данным аналитического агентства «Автостат», иномарки с пробегом в минувшем году обошлись россиянам в общей сложности в 2 триллиона 267 миллиардов рублей, а на покупку отечественных машин было потрачено лишь 227 миллиардов рублей.

Лидирует на вторичном рынке России японская Toyota: за подержанные машины этой марки россияне в прошлом году отдали 404 миллиарда рублей. Следом идет отечественная LADA – на покупку «Лад» с пробегом было потрачено 208 миллиардов рублей. Замыкает тройку лидеров немецкий Mercedes-Benz – 173 миллиарда рублей.

Также за 100 миллиардов рублей перевалили траты на Nissan, KIA, Hyundai, BMW и Volkswagen.