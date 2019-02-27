На борту норвежского самолета ищут бомбу

Аноним сообщил о взрывном устройстве на борту самолета компании Norwegian, который приземлился в городе Альта на севере Норвегии.

Всех пассажиров злополучного рейса эвакуировали. Аэропорт Альта сейчас закрыт для проверки. Об этом 27 февраля сообщает издание VG со ссылкой на оператора аэрохаба Avinor VG.

Полиция проверяет лайнер, который находится в некотором удалении от терминала. Кроме того, спасательные службы осмотрят ручную кладь и территорию аэропорта. Сообщение об угрозе взрыва поступило в 12.30 по московскому времени.

«Полиция очень серьезно относится к инциденту», – рассказали в спасательных службах.