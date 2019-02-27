У пассажира самолёта Сочи - Москва случился инфаркт. Жизнь мужчине спас школьник

Учащийся московской школы спас жизнь пассажиру самолёта. Тот потерял сознание в небе между Сочи и столицей, дождаться помощи врачей помог десятиклассник. Об этом рассказал 27 февраля в Facebook директор школы № 1573 Александр Антипов.

По словам Антипова, 25 февраля учащийся класса медицинского профиля Богдан возвращался с родителями на самолете из Сочи в Москву. Во время рейса одному из пассажиров стало плохо, однако врачей на борту не оказалось. На обращение командира судна откликнулся школьник.

«Сын сидел рядом со мной и слушал музыку. Он плохо расслышал объявление и попросил меня повторить, что сообщили. Я сказала, что ищут врача для оказания помощи. Я увидела, как сверкнули пятки моего сына, не успела опомниться, как он уже с двумя бортпроводниками оказывал помощь потерявшему сознание с сильным носовым кровотечением мужчине», — рассказала мама юноши Илона.

Связь с землей для консультации с медиками была невозможна.

Школьник провёл реанимационные действия, очистил ротовую полость и гортань от крови, провёл поддержку дыхания мешком амбул. По предложению Богдана командир корабля принял решение об экстренной посадке в Воронеже.

«Богдана поздравили с первой спасенной жизнью, если бы не его действия, пассажир не долетел бы до реанимации... врачи реанимации предположили инфаркт (позднее этот диагноз подтвердился)», — отметил директор школы.