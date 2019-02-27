«Это стихийное бедствие». Полтавченко оценил уходящую петербургскую зиму

Экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко уверен, что город зимой пережил стихийное бедствие. Об этом он сообщил корреспонденту «Фонтанки» после церемонии вручения почётного знака за заслуги перед городом 27 февраля в Мариинском дворце.

Как рассказал Полтавченко «Фонтанке», ему комфортно работать на новом посту (главы совета директоров Объединенной судостроительной компании) и он не скучает по креслу губернатора. «Вы знаете, это такая должность – скучать невозможно, она всегда со мной», – заметил он.

«Фонтанка» поинтересовалась, как Георгий Полтавченко оценивает прошедшую зиму в городе. «Это стихийное бедствие», – ответил он.

Отметим, что с начала зимы в Петербурге, по данным Смольного, выпало 1,59 метра снега. Для сравнения: суперснежной зимой 2010/11 года, после которой в городе сменился губернатор, за весь январь накопилось только 82 сантиметра. 15 февраля были отправлены в отставку главы трех районов, в том числе руководитель Центрального района Андрей Хлутков. Им в укор было поставлено большое количество жалоб от жителей из-за уборки снега. До этого из-за сосульки был отправлен в отставку глава Фрунзенского района Валерий Сапожников. Также в городе были организованы субботник и воскресник, убирать лёд и снег были отправлены тысячи бюджетников.

В городе от снега и наледи пострадали несколько десятков человек, 5 февраля снегом убило студента медицинского университета.